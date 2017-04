Jusprofessor om TV 2-krangelen: – Utspekulert? Ja. Ulovlig? Usikkert

Da TV 2 viste scoringene fra Eliteserien i sin sending FotballXtra mens kampene fortsatt var i gang sist søndag, var reaksjonene sterke hos dem som sitter med eiendomsretten til norsk fotball.

Det NFF-eide selskapet Fotball Media forvalter rettighetene på vegne av fotballforbundet. Disse rettighetene er solgt til Discovery som sender kampene på sine kanaler (Eurosport og MAX). Discovery har betalt 2,4 milliarder kroner for eneretten i en periode på tre år.

Dette er saken Fotball Media er et selskap eid av Norges Fotballforbund (NFF). Dette selskapet forvalter medierettighetene til norsk fotball. I 2014 ble rettighetene til de Eliteserien og OBOS-ligaen solgt til Discovery for 400 millioner året i perioden 2017–2022. Totalsummen ble 2,4 milliarder kroner. TV 2 var en av TV-kanalene som også ønsket å kjøpe rettighetene. De hadde rettighetene alene til norsk fotball i perioden 2006 til 2009. I perioden 2010 til 2012 delte TV 2 på rettighetene med blant andre Altibox og NRK. I perioden 2012–2016 var det Canal + (senere C More) som hadde rettighetene. Deler av rettighetene kjøpte TV 2 senere av C More. C Mores sportssatsing ble også kjøpt opp av TV 2. Under første serierunde i 2017 fortsatte TV 2 å sende sitt fotballmagasin FotballXtra mens runden pågikk. De påberopte seg nyhetsretten og la inn sportsnyheter med jevne mellomrom i studiosendingen og viste scoringer fra pågående kamper. Dette reagerte både Discovery og rettighetseier Fotball Media på. Torsdag denne uken bestemte Fotball Media seg for å stevne TV 2 for retten. De mener at visning av mål fra kamper som pågår ligger utenfor den såkalte nyhetsretten.

Strekker strikken

Det var fred og fordragelighet helt til TV 2, som tapte kampen om rettighetene, begynte med sine ekstra nyhetssendinger i FotballXtra med innlagte scoringer fra pågående serierunde. Fotball Media reagerte umiddelbart og gjorde det klart denne uken at de kommer til å ta saken til retten.

– Det er en utspekulert måte å gjøre det på, men om det er ulovlig er en helt annen sak. De sender ikke annet enn nyhetsklipp mens kampene pågår. De strekker det kanskje litt langt, sier jusprofessor Olav Torvund.

Fotball Media mener at TV 2 bryter de delene av Åndsverkloven som omhandler den såkalte nyhetsretten. Altså retten et konkurrerende medieselskap har til å vise deler av en rettighetsbelagt sending når den har nasjonal interesse.

For første gang

Dersom stevningen av TV 2 havner i retten, vil det være første gang at en slik sak verserer i en norsk rettssal.

– Det blir spennende. Det er en type sak som vi aldri har sett før, sier Torvund.

Det er også en grunn til at han er svært forsiktig med å antyde noe om hvordan utfallet av denne saken kan bli.

Det han er sikker på er at dersom den virkelig havner i retten, kan det ta tid før det blir en rettskraftig dom.

– Det er ikke bare snakk om at dette kan være over denne sesongen. Det kan jo hende at hele avtaleperioden er over før man får en endelig avgjørelse.

Discovery har eneretten på Eliteserien og OBOS-ligaen frem til sesongen 2022.

Lang rettsrunde

Fotball Media har en mulighet om å be om det som kalles en midlertidig forføyning. Det vil si at de ber retten om å stoppe TV 2s praksis umiddelbart i påvente av en rettskraftig dom.

– På dette området skal det mye til for å få en midlertidig forføyning. Dette var noe som ble strammet inn ved revisjon av ytringsfrihetsbestemmelsen i Grunnloven i 2004. Dette her er jo snakk om penger, og det kan kompenseres i ettertid.

Ulikt syn på saken

Foreløpig har det vært få tegn på at partene er villige til å gi etter. Fotball Media mener at TV 2 ødelegger verdien som medierettighetene til norsk fotball har.

– TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten, konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser, sa Knut Kristvang i NFFs offisielle pressemelding torsdag etter at det ble klart at TV2 blir stevnet for retten.

TV 2 på sin side er overbevist om at de har retten til å vise scoringene i sine nyetablerte sportssendinger.

– Når fotballen ser gjennom dette, tror jeg de vil se at det er i tråd med nyhetsretten. Men vi er forberedt på at dette kan havne i retten. Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa nyhets- og sportsdirektør i TV 2 til NTB tidligere denne uken.