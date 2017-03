John Arne Riise legger opp

Det bekrefter han via bettingselskapet Betsson.

– Det føles uendelig godt å ha tatt en avgjørelse og jeg er takknemlig for at jeg kan velge selv når jeg vil slutte. Mange må gi seg som idrettsinvalid og jeg håper at alt er intakt når jeg starter mitt neste kapittel som sivilist, sier John Arne Riise til Betsson.

John Arne Riise har en omfattende fotballkarriere bak seg. Allerede som 17-åring reiste han fra Norge for å bli proff i Monaco.

Han har også spilt for klubbene Liverpool (England), Roma (Italia), Fulham (England), APOEL Nikosia (Kypros), Dehli Dynamos (India) og Chennaiyin FC (India).

Champions League-triumf og rekordmann for Norge

I Liverpool vant han Champions League i 2005, i en dramatisk finale mot AC Milan i Istanbul i Tyrkia.

Sunnmøringen fikk med seg 110 landskamper for Norge, noe som er rekord: Ingen andre menn har flere norske landskamper enn John Arne Riise.

I fjor prøvde han seg på et comeback i Aalesund FK. Det gikk ikke spesielt bra. Allerede i juni ble han og klubben enige om å bryte kontrakten.

Vil blir landslagstrener og manager i Premier League

Mange tolket det som at han la opp som fotballspiller allerede da, men et par måneder senere ble det kjent at Riise skulle spille én sesong for den indiske klubben Chennaiyin.

Etter oppholdet i India har han altså nå bestemt seg for å gi seg som fotballspiller. Nå vil han nyte tiden som sivilist. På sikt har han gitt utrykk for at han ønsker å bli fotballtrener.

På spørsmål om hvilke ambisjoner som fotballtrener, svarer Riise:

– Trene et lag i Premier League og landslaget. Jeg sikter alltid mot stjernene.