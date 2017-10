Island tjener 100 mill. på VM: – Hele nasjonen har feiret

fotball

Det er fotballfeber på Island. Det har det for så vidt vært i lang tid, men feberen steg til nye høyder da islendingene tok seg til VM i Russland mandag kveld.

Som vinner av gruppen, foran blant andre Kroatia, har Island sikret seg deltagelse i sitt første verdensmesterskap noensinne.

– Det er helt fantastisk. Det var veldig spesielt at Island kvalifiserte seg for det første fotball-VM i vår nasjons historie. Vi har nytt øyeblikket. Ikke bare vi i det islandske fotballforbundet, men hele nasjonen har feiret, forteller fotballpresident Gudni Bergsson til Aftenposten.

EM og VM økonomisk gullgruve

VM-deltagelsen kommer to år etter at gutta fra sagaøya sjarmerte hele Fotball-Europa og tok seg til kvartfinalen i Frankrike.

Sportslig suksess betyr ikke bare ellevill jubel og begeistring på Island. Det betyr også klingende mynt i kassen. Tallene viser at det islandske forbundet kan smile hele veien til banken, etter å ha tjent over 200 millioner norske kroner

For bare på EM-eventyret i Frankrike tjente islendingene 14 millioner euro fordelt slik:

Åtte millioner for deltagelse.

To millioner euro for én seier og to uavgjort i gruppespillet.

Fire millioner euro for å komme seg til kvartfinalen.

Med VM-deltagelsen vil det komme enda flere penger inn på konto. Ifølge fotballpresident Gudni Bergsson, som selv spilte 80 landskamper i perioden 1984–2003, forteller at FIFA betaler Island 12 millioner amerikanske dollar – nærmere 100 millioner norske kroner.

– Ja, vi tjener gode penger på dette. Men husk at det er dyrt å være med i et VM. Spillerne skal også få sine velfortjente bonuser. Og så kommer det til å gå med en del penger til forberedelser og pre-camp. Det som blir igjen skal brukes til å styrke infrastrukturen i islandsk fotball.

Har funnet VM-base

Ifølge NBC har FIFA økt den totale premiepotten for VM 2018 fra 358 millioner dollar, til 400 millioner dollar totalt (3,2 milliarder norske kroner). I VM 2014 fikk man åtte millioner dollar (64 millioner kroner) for å delta i gruppespillet – en sum som er ventet å økte til neste års VM.

Det islandske nettstedet Visir melder at landslaget allerede har funnet et sted å bo. Der meldes det at de islandske VM-håpene skal bo på et spahotell i byen Gelendzhik. Det bekrefter også Bergsson overfor Aftenposten.

– Har den VM-klare islandske fotballpresidenten et godt råd til oss hjemmesittere i Norge?

– Norge har vært i mesterskap tidligere og dere vil komme dit igjen. Ting går i sykluser i fotballen. Fotballen i Norge er ambisiøs og vil helt sikkert få et løft snart. Noen ganger kan det være litt røffere tider. Keep the spirit!

Aftenpodden Sport oppsummerer VM-kvaliken. Her er to ting Island har som Norge mangler: