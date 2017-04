Innbytter Bendtner brukte ti minutter på å score i ny Rosenborg-seier

Sandefjord Fotball – Rosenborg 0–3

SANDEFJORD: Rosenborg fikk en perfekt seriestart med 3–0-seier over Odd i Trondheim i helgen. Onsdag fulgte trønderne opp med en ny seier. Og nok en gang viste Nicklas Bendtner at han kan være storscoreren Kåre Ingebrigtsen og RBK trenger i jakten på spill i Europa.

Dansken ble hvilt fra start, men trengte cirka 10 minutter på å sette inn sitt andre seriemål på like mange kamper. Dermed doblet han ledelsen som Matthias Vilhjalmson hadde sendt gjestene i like etter pause.

Fem minutter før full tid satte en annen innbytter som fikk markert seg, da Pål André Helland økte til 3–0 til gjestene.

Bakenga-sjanser og rødt kort

Drøye to minutter var spilt da Mushaga Bakenga fikk en eventyrlig mulighet til å sende gjestene i ledelsen. Han ble spilt fri inne i 16-meteren av Fredrik Midtsjø, men avslutningen traff på innsiden av stolpen og ut.

Elba Rashani fikk tillit fra start i Vestfold. Allerede etter 12. minutter måtte han forlate banen med det som så ut som en strekk i det høyre låret.

Rosenborg var førende, men hjemmelaget fra Sandefjord hang brukbart med i åpningen. Etter 20 minutter fikk vertene sin første brukbare mulighet, men André Hansen reddet forsøket fra back Viktor Demba Bindia.

Det var lenge mellom de store høydepunktene i de første 45 minuttene i Sandefjord, men omgangen avsluttet som den startet – med en stor Bakenga-mulighet.

Rosenborg-spissen mottok ballen i feltet etter godt forspill av Fredrik Midtsjø, men klarte ikke få avslutningen fra cirka 11 meter på mål.

På overtid av den første omgangen ble det dramatikk. Rosenborg fikk frispark på Sandefjords banehalvdel. Det likte vertenes Viktor Demba Bindia dårlig. Han sparket bort ballen, og ble dermed belønnet med sitt andre gule kort og en tidlig dusj.

Drømmestart for RBK

Sto hjemmelaget overfor en stor oppgave før kampstart, ble den enda større da de fikk en spiller sendt i dusjen på overtid i førsteomgang. Og den ble gigantisk da Matthías Vilhjálmsson sendte Rosenborg i ledelsen snaue fem minutter etter pause.

Spissen stanget ballen kontant i nettet etter godt forarbeid av Mike Jensen og Fredrik Midtsjø.

Nicklas Bendtner fikk en drømmeåpning på sesongen med scoring mot Odd i første runde. Han ble hvilt fra start mot Sandefjord, men etter en drøy time entret dansken gresset.

Den tidligere Arsenal-spilleren er hentet inn for å skyte Rosenborg til Champions League. Og han brukte ikke mange minutter på gresset i Sandefjord til å bevise at han kan bli et viktig tilskudd.

Dansken løp seg fri på første stolpe, og innlegget fra Milan Jevtovic satte han kontrollert opp i nettaket. 2–0 til Rosenborg.

Også Pål André Helland fikk hvile fra start i Sandefjord. Men kantspilleren ville også være med på leken. Helland ble spilt fri i feltet av Vegar Eggen Hedenstad, og banket kontrollert inn 3–0.