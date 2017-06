Ingen serieleder har hatt færre poeng etter 13 runder enn Brann

Med fare for å legge en liten demper på feststemningen i serieledende Bergen: Poengmessig har ingen serieleder i Norge vært dårligere etter 13 serierunder enn det Brann er i dag. 25 poeng er den dårligste poengfangsten siden dagens system ble introdusert i 1988.

– Jeg synes det er lavt med 25 poeng etter 13 kamper, men det er jo jevnt og spennende i året eliteserie. Men jeg hadde foretrukket at det var jevnt mellom litt færre lag, det hadde nok vært et tegn på at kvaliteten hadde vært litt høyere, sier fotballekspert Tom Nordlie til Adresseavisen.

I dag skiller det bare åtte poeng mellom Brann på førsteplass, og Sandefjord på ellevteplass. Rosenborg startet året godt, men har de seks siste kampene bare samlet seks poeng. Likevel tror Nordlie at trønderne får orden på sakene, og blir mer jevne i prestasjoner.

– Det har jo klabbet litt for Rosenborg, men de er jo oppe i toppen. Om det som Kåre Ingebrigtsen sier om at formen skal komme til sommeren stemmer, tror jeg fort det blir Rosenborg som til slutt vinner. Men da må det komme snart, sier Nordlie.

Bare to ganger på de 29 årene har serielederen hatt dårligere poengfangst etter 13 runder. I 1991 hadde Viking 25 poeng, og i 2004 hadde Tromsø 25 poeng.

Til og med 1986 fikk lagene to poeng for hver seier. I 1987 ble det innført et kreativt system hvor vinneren fikk tre poeng og taperen 0, som i dag. Ble det uavgjort fikk begge lagene ett poeng, men etter en straffesparkkonkurranse fikk vinneren ett poeng til.

Scorer flere mål

Men er det en ting de bergenske serielederne kan i årets sesong, er det å score mål. Med en målforskjell på 19 plussmål berger de seg fra jumboplassen. Tromsø hadde i 2004 elleve plussmål, mens Viking hadde bare fem plussmål. Og det er målstatistikken til Brann som imponerer Nordlie.

– Brann har vært overbevisende når de har scoret 29 mål så langt, og jeg ser ingen grunn til at det skal stoppe nå. Vi er snart halvveis ute i sesongen, og det er ikke vedtatt at det er Rosenborg som vinner, sier Nordlie.

Så langt i år har Brann et poengsnitt på 1,92 pr. kamp. Dersom de fortsetter i samme fart utover i sesongen, vil de til slutt ende opp med 57 poeng. I fjor hadde 57 poeng sikret en sølvplass, men fortsatt hadde det vært 12 poeng opp til seriemester Rosenborg.

Så lenge Eliteserien har bestått av 16 lag, har 57 poeng aldri holdt til seriegull. Da Rosenborg tok sitt suverene seriegull i 2016, hadde laget til Kåre Ingebrigtsen 69 poeng. Seriemesteren med lavest poengfangst er det Molde som har vært, da de i 2011 vant serien med bare 58 poeng.

Hadde vunnet i Finland og Montenegro

Bare den finske og den montenegrinske ligaen hadde sist sesong en serievinner med dårligere poengsnitt enn det Brann har i dag. I Finland vant IFK Mariehamn serien med 61 poeng etter 33 kamper. Det gir et snitt 1,84.

Men uansett hvordan man analyserer gammel statistikk handler fotballen om å ha flere poeng enn lagene bak. Så lenge de andre lagene presterer like ustabilt som de har gjort så langt i år, er Brann favoritter til å «ta gullet hem».