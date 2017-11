Ian Burchnall har fått sparken i Viking

fotball

Viking Fotball og Ian Burchnall er blitt enige om å avslutte ansettelsesforholdet i klubben.

Avgjørelsen er tatt av styret i Viking Fotballklubb sammen med Viking Fotball AS. Bakgrunnen er en vurdering av de sportslige resultater for klubbens A-lag i 2017 sesongen.

– Ian Burchnall er vi alle blitt glad i. Hans vennlige fremferd og lojalitet til klubben setter vi meget høyt. Men han er ansvarlig for de manglende resultater i inneværende sesong. Utgangspunktet hans har ikke vært optimalt; en tynn og ung tropp, ni spillere ut i løpet av første halvår, åtte spillere inn sommervinduet samt en lang rekke «stang ut» resultater har preget situasjonen. Dette er krevende rammebetingelser, men fotball på dette nivået krever resultater, heter det i pressemeldingen.

Ian Burchnall kom til Viking som assistenttrener før 2015-sesongen og overtok som hovedtrener foran årets sesong.

Viking melder videre at Bjarte Lunde Aarsheim vil fortsette som assistenttrener og er motivert for å jobbe videre med ny hovedtrener for å ta laget opp og frem.

– 2017 har vært et tøft år for Viking. Og det er tøft å ta farvel med Ian. Men manglende resultater tross utfordrende tider gir oss ikke et valg. Nå skal vi ta oss den tiden vi trenger for å finne erstatteren som skal sørge for at Viking vinner kamper og løfter oss opp igjen, sier styreleder i Viking FK Kristin Kragseth i pressemeldingen.

En arbeidsgruppe med representanter fra styre, ledelse og sportslig utvalg skal finne en ny hovedtrener.

Aftenbladet kommer tilbake med mer!