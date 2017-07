I denne klubben er det bestemt at kvinner skal tjene like godt som menn

Du har neppe hørt om den engelske fotballklubben Lewes FC, men like før kvinnenes fotball-EM lanserer de et tiltak som allerede har fått mye medieomtale verden over.

Lewes har nemlig lansert prosjektet «Equality FC» (likestilling), som blant annet innebærer at klubbens kvinnelige fotballspillere skal tjene like godt som de mannlige.

– Kjempespennende og noe jeg aldri har hørt om før. Symbolverdien er veldig kul, og det tar kvinnefotballen et steg videre. Fotball er jo den siste mannsbastion, sier Synnøve Tverlid, leder av Serieforeningen for kvinnefotball (SKF).

Lewes opplyser at de blir den første profesjonelle fotballklubben som skal betale menn og kvinner likt. Her er noen av tiltakene:

Spillerbudsjettene skal være like for herre- og kvinnelagene.

Pengebruk på trenersiden skal fordeles likt.

Fasilitetene skal oppgraderes slik at både herre- og kvinnelag kan spille i høyere divisjoner.

Det skal investeres i aldersbestemt fotball både på gutte- og jentesiden.

Lever på foreldre og studielån

Verdens mannlige og kvinnelige fotballspillere befinner seg på hver sin planet økonomisk sett. Kampanjen «Equality FC» ønsker å skape større bevissthet rundt kvinne- og jentefotball verden over.

Synnøve Tverlid er glad for tiltaket, men sier at Serieforeningen for kvinnefotball ikke er opptatt av at norske, kvinnelige fotballspillere skal tjene like mye som de mannlige.

– Jeg skal ikke si at det er uoppnåelig, men det bringer ikke kvinnefotballen videre å sitte og si «stakkars oss», sier Tverlid til Bergens Tidende.

I hennes egen klubb, Arna-Bjørnar, er det svært mange unge spillere. Mange er studenter. På grunn av at de fleste er involvert i aldersbestemt landslagsfotball ved siden av klubblag, har spillerne rett og slett ikke tid til å ha jobber ved siden av. Dermed er det mange som sliter med å få hjulene til å gå rundt.

– Det som er klubbenes største oppgave er å knekke koden som gjør at de generer større inntekter, slik at spillerne faktisk har råd til å ha denne hobbyen. Mange av de kvinnelige spillerne i Norge lever på foreldre og studielån, og de kan kanskje ikke leve slik når de nærmer seg 30 år. Frafall er dermed et stort problem for kvinnefotballen, sier Tverlid.

Mål om opprykk for kvinnelaget

Tilbake til Lewes FC. Klubben opplyser ikke noe om hva spillerne i Lewes faktisk tjener, men det er neppe mye selv om de omtaler seg selv som en profesjonell klubb.

Kvinnelaget spiller i Premier League Southern Division (tredje nivå), mens herrelaget holder til i Isthmian League Division One South (åttende nivå). Klubben er en av få i England der herre- og kvinnelagene spiller hjemmekampene sine på samme stadion, nemlig The Dripping Pan.

Klubben har som mål at kvinnelaget skal rykke opp til nivå to i engelsk fotball, og de jobber på spreng med å få inn flere sponsorer og frivillige.

– Ved å bruke like mange penger på kvinnelaget som på herrelaget, og å tilby de samme ressursene når det gjelder trenere og fasiliteter, håper vi å være med på å skape en endring når det gjelder det store lønnsgapet i denne idretten, sier Lewes-direktør Jacquie Agnew.

Kvinnelagets trener John Donoghue sier at han er stolt over prosjektet.

– Hver dag ser jeg gløden som våre spillere har for fotballen. At kvinnelige fotballspillere skal få samme belønning som de mannlige for å gjøre den samme jobben, synes jeg er et fantastisk steg fremover for kvinnefotballen, sier treneren.

Også herrelagets trener Darren Freeman sier han er positiv til tiltaket.

– Vi bruker den samme banen, de samme fasilitetene, den samme ballen. Som fotballfans ønsker vi det samme, nemlig å vinne, uavhengig av kjønn. Like forhold gir samme muligheter, sier han.

PS : Fotball-EM for kvinner åpner søndag. Norge møter vertsnasjon Nederland i åpningskampen.