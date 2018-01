Solskjær om Haugen-overgangen: – Jeg gleder meg til å hjelpe ham videre i karrieren

fotball

MOLDE: Allerede sommeren 2014 la Tor Ole Skullerud og Molde-ledelsen inn bud på Kristoffer Haugen.

Senest i fjor sommer prøvde Ole Gunnar Solskjær å hente venstrebacken. Onsdag ble 23-åringen som ventet presentert som MFK-spiller.

Administrerende direktør i Molde FK, Øystein Neerland, bekrefter avtalen.

Venstrebacken fra Stavanger har signert en treårsavtale med Molde FK og vil være på plass i Molde når laget starter sesongen.

Han har spilt 125 kamper for Viking (Eliteserien og NM) og har flere kamper for aldersbestemte landslag. Han ser frem til å jobbe under Solskjær, og muligheten for å få spille i Europa.

– Jeg gleder meg til å spille for en av de største klubbene i Norge, sier han til klubbens hjemmeside.

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær gleder seg til å se Kristoffer i MFK-drakta:

– Kristoffer er blitt en erfaren spiller på norsk toppnivå til tross for sin unge alder. En veldig spennende spiller som utfyller stallen vi har. Nå har vi god konkurranse på de fleste plasser. Fantastisk venstrefot og gode ferdigheter med ball og er veldig godt fysisk rustet. Jeg gleder meg til å hjelpe Kristoffer videre i karrieren og se han i våre blå drakter.