I dag leder han RBK-juniorene for siste gang: - Frykter ikke noe spesielt med Molde

fotball

3-1 over Stabæk i Telenor Arena i 2009, 2-1 over Brann i 2011 og seier på straffekonkurranse mot samme lag i Bergen året etter, samt 6-0 over Strømsgodset i Telenor Arena for to år siden.

Nå håper den kommende Levanger-sjefen at sin siste kamp som trener ender med nytt gull i junior-NM.

- Vi forventer en tøff og jevn kamp, der vi tar seieren til slutt, sier Naustan.

Anledningen kunne knapt vært bedre. Motstander og erkerival Molde var laget som snøt Rosenborg for ny cupfinale da de vant sin straffekonk på Lerkendal i kvartfinalen i fjor. Romsdalingene vant til slutt hele turneringen.

– Skal kvele deres styrker

- Man vet jo ikke helt hvordan de vil disponere laget, men det ligger vel i kortene at det kommer til å bli jevnt, sier Rosenborg-sjefen.

- Først og fremst skal vi være oss selv og spille vårt eget spill. Vi skal være den beste utgaven av oss selv, men vi har studert Molde litt i tillegg. Vi har vært med nøye detaljene som skal kvele deres styrker, fortsetter Naustan.

En av dem er Erling Braut Håland, som sammen med AC Milan-utlånte Jørgen Strand Larsen nylig ble rangert som en av verdens 60 største talenter. Det er den britiske storavisen The Guardian som hvert år siden 2014 har vurdert verdens beste 17-åringer.

– Mentalt veldig tøff

– Han sier at hans drøm er å vinne Premier League med Leeds, noe han vet er nærmest umulig. Hans andre ambisjon er å overgå farens 34 landskamper, noe som er mer sannsynlig, skriver fotballskribenten Michael Yokhin om sønnen til tidligere landslagsspiller Alf Inge Håland.

– Fysisk sterk, teknisk god og mentalt veldig tøff, beskriver han.

Braut Håland har spilt en avgjørende rolle for Moldes A-lag i høst og ble for eksempel kvartfinalehelt da laget tok seg til semifinale på bekostning av naborival Kristiansund.

- Jeg frykter ikke noe spesielt eller noen spesielle i Molde. Vi ser noen trusler, men vi ser også noen muligheter og er egentlig mest opptatt av eget spill, sier Naustan, som likevel innrømmer at det er noe spesielt med jærbuen.

– Han er dyktig

- Det er naturlig å snakke om ham, han avgjorde semifinalen nærmest på egenhånd. Vi har studert det, sammen med alle andre sidene av Molde, sier Naustan.

- Det viktigste er hvordan vi selv skal fremstå, selv om vi har et øye for at han er dyktig, spesielt feilvendt. Vi skal minimere den trusselen, fortsetter han.

Etter kampen går altså ferden videre til 1.-divisjon og Levanger. Først kan han bli norgesmester for femte gang.

– Vi har gjort det mange ganger

- Det blir artig å avslutte med finale og ekstra artig at det er Molde. Det er en passende avslutning, sier Naustan.

- Disse NM-finalene har alltid vært artige, kanskje ekstra spesielt etter at de begynte med tradisjonen om å spille i Telenor Arena. Det er stas. Heldigvis har både vi og spillerne gjort det mange ganger, så forhåpentligvis blir det ikke noe større anledning enn det skal være, slår han fast.

NB: Erling Braut Håland starter kampen på benken for Molde.

NM-finalen spilles lørdag klokka 11 i Telenor Arena. Det er gratis inngang for alle tilskuere. Kampen vises også på NRK 2.