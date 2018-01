I England har videodømming skapt debatt. Men nye tall viser at det fungerer

fotball

Videodømming er i vinden - igjen.

For tuller du med fotballen får du fansen på nakken, og debatten rundt videodømming, eller VAR (Video Assistant Refereeing), har vært polarisert helt siden forslaget kom på banen.

Tirsdag ble det igjen fyr i teltet, da Leicester ble første klubb i England til å få en scoring godkjent etter at dommer fikk hjelp av videobilder. Kelechi Iheanacho ble først annulert, for så å bli godkjent da bildene viste at han ikke var offside da Leicester slo Fleetwood 2–0.

Men tidligere Viking- og Molde-trener, nåværende Fleetwood-manager, Uwe Rösler, er likevel ikke overbevist.

– Ligner på baseball

– Jeg mener vi ikke skal gjøre spillet mer komplisert. Det er vakkert slik det er, men folk prøver å endre på det av en eller annen grunn. Jeg liker det ikke. Det ødelegger flyten. I dag var på vi på feil side av avgjørelsen, men generelt liker jeg det ikke, sier Rösler ifølge BBC.

Onsdag ble det igjen fyr i teltet, da Chelsea flere ganger ville at dommer skulle bruke VAR for å endre avgjørelsene, i en kamp hvor både Pedro og Álvaro Morata ble utvist, etter å ha fått gule kort for filming.

Før sesongen ble VAR innført i utvalgte ligaer i fotballverdenen, deriblant italiensk Serie A og tysk Bundesliga. Også der har meningene vært delte.

– Det begynner å ligne på baseball. Du er på stadion i ti timer, spiser litt nøtter og ser litt idrett hvert kvarter av en time, uttalte Juventus-trener Massimiliano Allegri tidligere i sesongen, da han mente at det allerede tok for mye tid av kampen.

Men ifølge det britiske nettstedet Sportsman viser tallene at VAR lever opp til sin hensikt i Italia. De presenterer tall som Nicola Rizzoli, tidligere dommer og nå i dommeradministrasjonen, skal ha vist frem. Tallene viser at med teknologien inne blir kun én av hundre avgjørelser feil, mot 5,5 prosent tidligere.

– Vi må ikke misbruke dette instrumentet. Målet må være at det skal brukes så lite som mulig, sier Rizzoli ifølge Corriere Dello Sport.

– Barnesykdommer

Tallene viser at det har blitt flere straffer, mens antallet røde kort har gått ned.

– I det store og hele har det fungert meget bra i Italia. I de fleste tilfellene hvor VAR er brukt, synes jeg avgjørelsene har vært korrigert på en riktig måte, sier Rolf-Otto Eriksen.

Han kommenterer italiensk fotball for Viasat, og kommenterte onsdag Chelsea-Norwich.

– Det er sånn at når du innfører en ny ordning så vil det være noen barnesykdommer der. I denne sammenhengen er det at det kan ta litt for langt tid å finne ut av avgjørelsen, mens det kan være noen situasjoner som burde vært tatt som ikke ble det, sier Eriksen, som ikke lot seg imponere av måten det ble gjort på på Stamford Bridge onsdag.

Han mener man i Italia har blitt innforstått med at VAR fungerer.

– Et argument er at det tar bort litt av spenningen, men nå blir det jo spenning til hvilken avgjørelse dommeren kommer frem til. Det at man må vente ett minutt ekstra på avgjørelsen er ikke den store skandalen for meg, men jo smidigere du kan gjøre det, desto bedre, sier kommentatoren.

Også i Tyskland er man etter hvert blitt positive. Den tyske ligaforeningen støtter nå at VAR blir brukt i sommerens VM.

– Vi er helt overbevist om at dette gjør spillet mer rettferdig, sier leder for ligaforeningen Ansgar Schwenken ifølge DW.

DW skriver at i Tyskland har VAR denne sesongen rådet dommeren til å endre 50 avgjørelser. 48 har blitt endret, hvorav 37 var korrekte.

I Norge glimrer fortsatt VAR med sitt fravær, men dommersjef Terje Hauge har tidligere uttalt at det kan bli aktuelt i fremtiden, avhengig av erfaringene fra andre ligaer. Hauge har ikke besvart vår henvendelse onsdag.

De kan kanskje ta med seg meningen til Jamie Vardy i vurderingen:

– Dette viser at VAR fungerer, uttalte Leicester-spissen etter tirsdagens kamp.