«Hvis Molde skal true RBK, må de vise seg bedre enn mot LSK»

Molde-Lillestrøm 2–1

Men Molde vant, og da må vi holde fast på at de har et lag som kanskje vil være nærmest RBK når høsten trenger seg på. De trange kampene må også vinnes, og dette var en slik kamp.

Lillestrøm var best lenge, Molde jevnet spillet ut, og det var moro. Begge lag jaget seier og begge fortjente den, hvis det er mulig å mene noe slikt.

Molde økte trykket, minutt for minutt, da slutten nærmet seg, og det var nettopp presset som ga seiersmål da ballen spratt opp i Ibrahima Wadji og i nettet på overtid. En møljesituasjon ble avgjørende.

Vi ventet hardkjør

Vi var så sikre på at Molde skulle slå tilbake etter Rosenborg-kampen at vi prøveskrev på forhånd, omtrent sånn: Flausen mot Rosenborg kan glemmes, Molde er tilbake som et topplag.

Det måtte vi viske ut. Vi kunne jo ikke juge heller.

Hvis vi hadde skrevet etter en halv time at Molde hadde kommet til kampen sprutende av energi, ville vi ha holdt oss utenfor sannheten. På det tidspunktet ledet Lillestrøm (fint mål, forspill Erling Knudtzon, skudd Fredrik Krogstad), og Molde virket bare visne.

Vi så ikke de ventede rivende taklingene hos Molde, ikke den store scoringsviljen, ikke de målbevisste løpeturene – bare tregt, nølende pasningsspill på tvers. Lillestrøm-spillerne må ha blitt overrasket – og Lillestrøm var gode.

Skjerpet seg

Likevel – det er en styrke å kunne snu sinnsstemningen i løpet av omgangen, og det klarte Molde. De skapte sjanser etter hvert, og da Thomas Lehne Olsen nappet Kristoffer Haugen i trøyen, fikk Molde et straffespark når de trengte det som mest, like før pause. Erling Braut Håland scoret.

Summen av første omgang var at den etter hvert ble jevn og at Lillestrøm alt i alt var best.

Da var bare spørsmålet om Molde ville få sine talentfulle ungdommer til å kjøre mer tempo etter pause, eller om Lillestrøm ville få suksess med sin velprøvde forsvarsplan (to forsvarsrekker som holdt tett sammen) og sine raske overganger.

Etter førsteomgangen trodde vi mer på det siste. Solskjær hadde et poeng da han sa at keeper Andreas Linde hadde holdt Molde inne i kampen.

Det var noe annet, ja

Linde fortsatte å være god, og det var nødvendig. Men nå var det en helt annen fart i Molde, som lignet det vi tiltrodde dem – en medaljekandidat. I garderoben hadde de funnet det tempoet og den variasjonen som må til mot et så utpreget soneforsvar som Lillestrøms.

Kampen suste og gikk, og mer og mer i Moldes lei. Det var ikke ett kjedelig minutt.

Dette var en kamp som ingen hatere av norsk fotball kan bruke til noe. Her var det spenning, godt spill, mange lure tanker og en god del kvalitet. Mer sånt!