Hussains venstreslegge reddet MFK på overtid: – Kjempedeilig

Hødd – Molde 1–2

ULSTEINVIK (Rbnett): Det så ut til å gå mot ekstraomganger i cupoppgjøret mellom Hødd og Molde onsdag kveld. Stillingen var 1–1 etter en sein utlikning av MFK, og fjerdedommeren viste at fire minutter var tillagt. Da det ene minuttet var spilt fikk Etzaz Hussain ballen på skuddhold. Fra utenfor 16-meter banket midtbanespilleren til, og ballen føk oppe i krysset.

– Jeg tror den så litt bedre ut enn den egentlig var. Jeg husker ikke helt hvordan det var. Men ballen gikk inn, det er det viktigste, sier Hussain til Rbnett om scoringen.

Seier på overtid igjen

Dette var andre gang på tre dager at Molde sikret seier på overtid. Også i søndagens eliteserieoppgjør mot Odd ble det 2-1-seier. Da var det Ruben Gabrielsen som sikret Molde-jubel med sin scoring fem minutter på overtid.

– Det er kjempedeilig at vi gjør det igjen på overtid. Da vi fikk 1–1 var jeg ganske trygg på at vi skulle ro dette i land, men man vet jo aldri. At vi avgjør etter 90 minutter er bare enda bedre. Særlig med tanke på at vi har ny kamp søndag, så er det godt å slippe de ekstra 30 minuttene, sier Hussain.

Han mener det er viktig at laget unngår ekstra belastning i et tett kampprogram. På søndag kommer Stabæk på besøk på Aker Stadion, og da trenger MFK uthvilte bein.

– I et så tett kampprogram er det viktig å unngå de ekstra minuttene du kan få. Uansett handler det om innstilling. Vi må nullstille nå, og ha den samme innstillingen mot Stabæk som vi hadde mot Odd.

– Blir bedre og bedre

Dette var Hussains sjette kamp fra start etter at han returnerte til Molde i vinter. I begge cuprundene så langt har han spilt samfulle 90 minutter. Selv mener han formen er i anmarsj.

– Jeg føler meg bedre og bedre for hver kamp, så jeg håper det fortsetter framover, sier midtbanespilleren før han skynder seg på bussen for å rekke den første av to ferger hjem til Molde.