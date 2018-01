Torsdag scoret Molde-spissen for Island etter tre minutter på banen

fotball

Se scoringen etter 3:58 av videoen i vinduet over

Da Molde startet sesongoppkjøringen onsdag, var det uten blant annet Ottar Magnus Karlsson til stede i Akerhallen. Han er nemlig i Asia på treningsleir med det Islandske A-landslaget.

Og torsdag, ganske nøyaktig ett år siden han debuterte på A-landslaget med scoring mot Kina, slo den høyreiste unggutten til igjen.

Etter å ha startet kampen på benken, kom han inn på banen etter 63 minutter. Tre minutter, en hælflikk og et skudd seinere, sto han på scoringslista. Ottar Magnus Karlsson scoret det tredje av Islands seks mål mot hjemmelaget Indonesia.

Fjorårets sesong, den første i MFK-drakta, ble ingen suksess for den unge islendingen. Han virket lovende i treningskamper i februar, og scoret flere mål mot respektabel motstand. Etter at sesongen startet ble det bare mål i cupoppgjøret borte mot fjerdedivisjonslaget Volda.

Han spilte åtte eliteseriekamper, to av dem fra start, i første halvdel av sesongen. før det ble en lengre sommerferie på Island og ingen opptredener på Moldes A-lag på høsten.

Spissen har tydeligvis holdt ballfølelsen ved like, for scoringen mot Indonesia var ganske pen, sjøl om motstanden neppe var all verden. Med en flott hælflikk la han ballen til rette før han enkelt plasserte den i lengste hjørne, til side for keeper.

Island og Indonesia møtes på nytt søndag. Den tidligere Molde-spilleren Björn Bergmann Sigurdarson (nå Rostov) er også med på samlinga, men han spilte ikke i kampen torsdag.