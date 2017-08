Hoseth signerte for Kristiansund

På overgangvinduets siste dag har Magne Hoseth (36) signert for Kristiansund Ballklubb, melder klubben på hjemmesiden sin.

Han kan få sin debut mot Sogndal i helgen.

– KBK får en erfaren og motivert Magne Hoseth med på laget. Han har nå spilt på et lavere nivå i halvannet år, og kommer til Kristiansund full av motivasjon for å bevise at han fortsatt kan levere blant de aller beste. Fotballkvalitetene til Magne taler for selv - vi gleder oss veldig til å få han i gang, forteller hovedtrener Christian Michelsen.

Hoseth har tidligere spilt for Molde. FC København, Vålerenga, Aalesund, Stabæk og Viking. Den siste tiden har han vært i Notodden.

36-åringen fikk 22 kamper for det norske landslaget mellom 2001 og 2009. En av hans største stunder som fotballspiller var nok da han satte inn 3–2-målet på frispark for Molde under Cupfinalen mot Rosenborg i 2013. Molde løftet til slutt kongepokalen etter å ha vunnet 4–2.

Han har i tillegg blitt seriemester fire ganger: Én gang med Vålerenga (i 2005) og tre ganger med Molde (2011, 2012 og 2014).

