Hoseth kan få ny sjanse i Eliteserien: - Magne må vise at kroppen holder

«13.00 i morgen blir nok en ny blåfarge testet! KBK-MFK! Gleda me sjukt! To veterana, to venna, to lag! Forren vs me! Artig for alle!»

Denne Twitter-meldingen la Magne Hoseth ut lørdag, og Kristiansund-trener Christian Michelsen bekrefter at veteranen får sjansen.

– Nylig ble det klart at Magne er ferdig i Notodden og at han flytter hjem. Da er det naturlig for oss å snakke med Magne. Det er en spiller vi har snakket mye med tidligere også, sier Kristiansund-treneren til Bergens Tidende.

– En knakende god spiller

Hoseth har trent med KBK noen dager, og vil trolig få sjansen i søndagens treningskamp mot gamleklubben Molde.

– Det er en fin anledning for Magne til å vise seg frem, sier treneren.

– Kan Hoseth få en ny sjanse i Eliteserien hos dere?

– Magne er en knakende god spiller. Et fotballhode av rang. Men dette er toppidrett, og spørsmålet blir alltid når «nok er nok». At spilleren Magne Hoseth er god nok, er det liten tvil om. Om kroppen er god nok er en annen sak, sier Michelsen.

– Hva er sannsynligheten for at Hoseth blir Kristiansund-spiller?

– I fotball kan ting skje fort. Magne må først og fremst vise at kroppen holder, sier KBK-treneren.

Terminerte kontrakten

En retur til Eliteserien vil være rimelig sensasjonell, etter at Hoseths kontrakt med 2.-divisjonsklubben Notodden ble terminert.

Magne Hoseth har ikke svart på våre henvendelser lørdag ettermiddag. Torsdag uttalte Hoseth at Notodden neppe fikk igjen det de hadde håpet av veteranen.

– Derfor var det nok riktig for begge parter å avslutte kontrakten. Men det er «no hard feelings» fra min side. Jeg håper at Notodden kan få en seiersrekke og at de kan være med og kjempe i toppen, sa han.

– Betyr dette at du legger opp som spiller?

– Vi får vente og se, sa Hoseth.

Forren-møte

Han har trent med Molde før sommerferien og senest onsdag denne uken. Deretter har han kjørt nordover og trent med KBK de siste dagene. Det er uklart om han blir KBK-spiller i høstsesongen, men nå får han i alle fall prøve seg i en kamp.

Hoseth har sett ut til å være i god form, og er på jakt etter ny klubb. Etter han var ferdig i Molde, har han prøvd seg i Stabæk, Viking, Aalesund og Notodden. Tidligere i karrieren spilte han som kjent også for Vålerenga, så det er ingen tvil om at han liker blå drakter. KBKs farge har han da aldri prøvd seg i tidligere.

Ut i fra Twitter-meldingen kan det se ut som han gleder seg ekstra mye til duellen med Vegard Forren, som denne uken ble klar for MFK for tredje gang. Han er også blitt lovet spilletid av manager Ole Gunnar Solskjær.

PS : Rbnett vil sende live-stream fra kampen i Kristiansund søndag, som sparkes i gang kl 13.00 på Kristiansund stadion.