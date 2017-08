Hoseth høyaktuell for eliteserie-comeback: – Vi er i samtaler om kontrakt

Fotballveteranen Magne Hoseth nærmer seg en retur til Eliteserien. En kontrakt med Kristiansund er nært forestående, melder Eurosport.no.

Hoseth har den siste tiden trent med Kristiansund, og det var ventet at klubben ville ta en beslutning angående Hoseth i slutten av uken.

Hoseth mente selv at han ikke trodde han kom til å få et tilbud, men der kan det se ut til at 36-åringen har tatt feil.

– Vi er i samtaler om kontrakt, opplyser sportslig leder i Kristiansund Kenneth A. Leren.

Midtbanespilleren som har spilt i norsk toppserie for Molde, Vålerenga, Stabæk og Aalesund terminerte tidligere i sommer kontrakten med Notodden i 2. divisjon for å flytte hjem igjen til Møre og Romsdal.