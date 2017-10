Historisk tidlig eliteseriesesong: Første kamp spilles to uker etter OL

fotball

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding torsdag. Eliteserien 2018 starter 11. mars, mens sesongens siste kamp spilles 25. november.

Eliteserien 2018 starter dermed rekordtidlig, og det blir også tidenes lengste sesong. Toppseriens første kamp spilles 24. mars. Seriestart for OBOS-ligaen er den første helgen i april.

Sesongen avsluttes med en felles cupfinalehelg for kvinner og herrer. Det blir 1. og 2. desember.

Det vil si at sesongen starter to uker etter OL i Sør-Korea, som avsluttes 25. februar. En årsak til at sesongstarten er tidlig, er VM i fotball i Russland til sommeren, som tvinger frem en lengre sommerpause.

NFF peker på at de vil legge forholdene til rette for norsk suksess i Europa.

– Vi er avhengig av å strekke ut den norske sesongen dersom vi skal nå våre mål i Europa. Vi får nå en konkurransesesong som nærmer seg i lengde med våre konkurrenters, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn i pressemeldingen.

– Vi er fornøyd med hovedterminlisten. Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger. Det har vi fått, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland.