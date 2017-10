Nå skal Island skrive VM-saga: – Jeg får tårer i øynene

fotball

Island – Kosovo 2–0

Heltene fra sagaøya fortsetter å imponere. Sommeren 2016 var de kvalifisert til Europamesterskapet i fotball for aller første gang, etter å ha blitt nummer to i en gruppe med Tsjekkia, Tyrkia og den daværende fotballstormakten Nederland.

Nå – mens nettopp de tapende finalistene fra 2010-VM og bronsevinnerne fra 2014-VM ser nok et mesterskap hjemme fra de nederlandske TV-skjermene sine – skal Island til VM i Russland neste sommer. Du trodde kanskje Island hadde sagaer nok til å fortelles de neste tusen årene, da de kom hjem fra Frankrike med kvartfinaleminner og skalpene til Østerrike og England i sekken?

Islandsk griseflaks

Vel. Islendingene nullstilte seg raskt og kan etter kveldens 2–0-seier over Kosovo kalle seg gruppevinner i gruppe I, mens Kroatia må ut i playoff.

– Jeg får tårer i øynene. Hvilket øyeblikk i islandsk idrettshistorie, skriver Rosenborgs skadede angriper med 15 landskamper for Island, Matthias Vilhjalmsson på Twitter etter kampen.

Seieren mot England er heller ikke glemt. 15 måneder etter den engelske fiaskoen bruker fotballekspert og tidligere landslagsstjerne Gary Lineker galgenhumor når han gratulerer på samme nettsted.

– Island har kvalifisert seg for sitt første VM. De har et fantasisk bra lag. At vi bare tapte 2–1 mot dem ser nå til å være en slags triumf....spøker Lineker.

Gylfi Sigurdsson og Jóhann Berg Gudmundsson scoret målene som sørget for at Rekjavik badet i fyrverkeri etter kampen. Men kampen startet som alt annet enn et fyrverkeri.

Etter en kruttsterk borteseier i Tyrkia for fire dager siden, samtidig som Kroatia presterte å miste to poeng hjemme mot Finland på overtid, var premissene før den siste runden enkle: Island ville være klar for VM med seier hjemme mot det nye Kosovo-laget med to norske bidrag på banen: Bersant Celina og Valon Berisha spilte begge fra start.

Men kanskje var altså premissene litt for enkle for Island, som skapte få målsjanser før pause, foran et nervøst og fullsatt Laugardalsvöllur. Vikingropet var som vanlig mektig i det islandske regnværet, men det var noe nervøst over atmosfæren. Island har aldri før vært så store favoritter til å kvalifisere seg til et mesterskap – og den uvante rollen kledde ikke Island perfekt.

Nesten-festbrems fra Drammen

Celina hadde også ballen i mål før kvarteret var spilt, etter at Milot Rashica hadde slått en flott 45-graders pasning ut til drammenseren, som lurte ballen inn bak Hannes Thór Halldórsson. Da hadde derimot linjemannen allerede vinket for offside, noe som trolig Islands sisteskanse så. Sannsynligvis hadde den tidligere Bodø/Glimt-keeperen tatt avslutningen om det ikke ble vinket, men avgjørelsen var altså feil.

Den Manchester City-utlånte Ipswich-spissen kunne altså fått sitt andre landslagsmål, etter at han takket nei til landslagsspill for Norge og fikk sin Kosovo-debut for det nye landslaget høsten 2016.

Det sjarmerende islandske laget hadde igjen litt flaks på veien mot Russland.

Kosovo: Nesten – Island: Húrra!

Like før hadde Jón Dadi Bödvarsson vært i nærheten av Kosovo-målet, etter at Jóhann Berg Gudmundsson hadde utfordret backen sin og slått ballen mot bakre stolpe. Der var den tidligere Viking-yndlingen et lite tidels sekund for sent ute.

Island kriget og vant duellene og skulle til slutt få uttelling, fem minutter før pause. Riktig nok var det igjen litt islandsk tur, etter at Rashica hadde fått ladet skuddfoten minuttet tidligere, da Atdhe Nuhiu jobbet tilbake ballen rett utenfor Islands 16-meter. Men da Kosovo ikke scoret på sitt langskudd, smalt det altså i andre enden.

På mystisk vis fikk Gylfi Sigurdsson ballen inne Kosovo-feltet og Everton-spilleren lurte Bajram Jashanica trill rundt før han kom til avslutning alene med Samir Ujkani, som kastet seg. Liggende la Sigurdsson ballen midt i mål, til enorm islandsk glede – og litt lettelse.

Fyr i teltet

Etter 62 minutter kunne Island punktert spenningen, da Birkir Bjarnason fikk brenne til på direkten etter en retur. Ballen gikk rett på Kosovo-keeperen.

I stedet fikk de islandske supporterne høre at Andrej Kramaric hadde gitt grupperival Kroatia ledelsen. Da var det fyr i teltet igjen. Et Kosovo-mål ville bety «nedtur» i form av playoff.

Men så skulle det skje igjen.

Igjen var Sigurdsson sentral, etter å ha fått ballen fra Bjarnason. Sigurdsson fikk utfordre en mot en, tok et steg utover og slo ballen hardt inn foran mål. Der hadde Berg Gudmundsson beveget seg inn og da han sendte ballen opp i nettaket, var det gjort. Med 2–0 kunne øyboerne glede seg til tur østover til sommeren.

Eneste debutanter

Emil Hallfredsson kunne lagd nummer tre da han klemte til noen minutter senere, men hans skudd gikk rett på keeper.

Ni minutter før full tid forsøkte Celina seg igjen med et frekt skudd, men det gikk rett i blokka. Kosovo klarte aldri skape skikkelig spenning og kampen ebbet ut med islandsk 2–0-seier, etter at også Berg Gudmundsson hadde brent to sene forsøk på å bli tomålsscorer.

Dermed er Island til nå de eneste debutantene til neste års VM i Russland. 12 av 15 land som var kvalifisert før kveldens kamper var med i Brasil-VM for tre år siden, mens Saudi-Arabia og Polen hadde ventet siden 2006-VM i Russland. Da Liverpools Mohamed Salah fire minutter på overtid sendte Egypt til VM søndag kveld, var det faraolandets første kvalifikasjon siden 1990.

Over halvparten av plassene til VM er nå delt ut.