Hevder Coutinho er klar for Barcelona – blir verdens tredje dyreste spiller

Philippe Coutinho har vært sterkt koblet til Barcelona det siste halvåret.

Nå skal salget av brasilianeren være klart, ifølge journalister som følger Liverpool tett.

Overgangssummen skal være på 142 millioner pund. Det tilsvarer omtrent 1,65 milliarder norske kroner.

Det gjør brasilianeren til verdens tredje dyreste fotballspiller gjennom tidende.

Kun Paris Saint-Germain-duoen Neymar og Kylian Mbappè har kostet mer enn Coutinho.

Liverpool Echos James Pearce er en av dem som har skrevet om overgangen på Twitter.

Pearce er en av dem som følger Merseyside-klubben tettest i England.

Liverpool have agreed a deal worth 160m Euros (£142m) for the sale of Coutinho to Barcelona. #LFC — James Pearce (@JamesPearceEcho) January 6, 2018

Journalist i The Times, Paul Joyce skriver at Coutinho reiser til Barcelona lørdag kveld og at bekreftelsen kan ventes innen kort tid.

Coutinho travelling to Barcelona tonight. Official confirmation tonight possible, or tomorrow. — paul joyce (@_pauljoyce) January 6, 2018

Petter Veland er kommentator og ekspert på spansk fotball for Viasport.

Han er ikke overrasket over at Coutinho ser ut til å bli Barcelona-spiller

– Jeg har hele tiden trodd at denne overgangen kom til å skje, men da først til sommeren. Det sies at Coutinho har firet litt på lønnskravene sine for å få overgangen til å skje allerede nå. Han har nok «pushet på» for å få overgangen i boks, sier eksperten.

Søramerikansk drøm

Brasilianske Coutinho blir den andre spilleren som går fra Liverpool til Barcelona på få år.

Sist solgte Liverpool uruguayanske Luis Suárez til katalanerne. Viasports ekspert forteller at overgangen er spesielt prestisjetung for fotballspillere fra Sør-Amerika.

– For søramerikanske fotballspillere er den største drømmen ofte å spille for Barcelona eller Real Madrid. Coutinho har spilt for Espanyol og kjenner La Liga. I tillegg er han en spiller med de tekniske egenskapene som enhver Barcelona-spiller må besitte, forklarer han.

Setter Iniesta på benken

Franske Ousmane Dembélé ble hentet inn for å erstatte Neymar da den brasilianske stjernespilleren forlot Barcelona til fordel for Paris Saint-Germain.

Franskmannen skadet seg tidlig i sesongen, men er straks tilbake for katalanerne.

– Ousmane Dembélé er snart tilbake i troppen, og da spiller han venstrekant. Da ser jeg for meg at Coutinho kommer til å spille indreløper på bekostning av Iniesta i alle fall i La Liga, sier Veland.

Andrés Iniesta er blitt 33 år. Veland tror det er en av grunnene til at Barcelona har valgt å hente Coutinho.

– Iniesta kan ikke spille like mye som han gjorde tidligere. Coutinho kan ikke spille for Barcelona i mesterligaen denne sesongen og dermed vil han nok få spilletid i La Liga. Iniesta kommer til å spille alt i Champions League.

Liverpool har også brukt penger dette overgangsvinduet. Klubben satte nylig overgangsrekord da de hentet den nederlandske midtstopperen Virgil van Dijk for 800 millioner kroner.

Phillipe Coutinho kom til Liverpool vinteren 2013 fra den italienske storklubben Inter. Overgangssummen den gang ble sagt å være på omtrent åtte millioner pund.

I løpet av sin tid i den engelske storklubben spilte han over 200 kamper og scoret 53 mål.

Den offensive midtbanespilleren har også spilt for Barcelona-klubben Espanyol i tillegg til Vasco da Gama i hjemlandet Brasil.