Hestads superform stoppes av vond ankel

fotball

MOLDE: Eirik Hestad var i sitt livs form, men en smell i ankelen setter kjepper i hjulene for superformen.

Det var i cupkampen borte mot Haugesund for en måned siden at Eirik Hestad fikk et spark på den ene ankelen. Selv om han har spilt to kamper i tida etterpå, har ikke det vært uten smerter. I mandagens oppgjør mot Odd er han etter alle solemerker ikke med i MFK-troppen.

– Jeg får ikke til å slå til ballen skikkelig, og sliter med de raske retningsforandringene. Det er for vondt til at det er forsvarlig å spille. Jeg kjenner det godt ennå, sier Hestad til Romsdals Budstikke.

– Jeg burde kanskje ikke spilt kampene mot Rosenborg og Kristiansund for å bli frisk raskest mulig, men for laget sin del trengte vi å stille best mulig. Jeg angrer ikke på noe. Jeg skal komme tilbake sterkt i løpet av et par uker. Det er mange viktige kamper igjen, og forhåpentligvis en cupfinale. Det er mye å se fram til, fortsetter Hestad.

Kjenner på ansvaret

Han innrømmer at det er ekstra frustrerende å bli skadet når han i tillegg var i meget god form. På de fire siste seriekampene har han like mange målgivende pasninger. I cupkvartfinalen mot KBK noterte han seg for en ny assist da Erling Håland stanget inn utlikningsmålet. Totalt har han seks målgivende pasninger i årets eliteserie.

– Jeg kan vel si at jeg var i mitt livs form. Men grunnen til at jeg er god, er ikke nødvendigvis at jeg er i så god form. Jeg har blitt en mye bedre fotballspiller. Det er først og fremst grunnen. Jeg er ikke bekymret for at formen skal bli så mye dårligere nå. Jeg er så god som jeg er. Jeg føler ikke at jeg har hatt noe flyt heller. Akkurat nå så leverer jeg sånn jeg i det minste bør levere. Jeg har mer å gå på, sier han.

– Hvordan er det å få skaden på akkurat dette tidspunktet?

– Det er veldig frustrerende. Det er vondt å se på andre spille fotball om dagen. Det er smertefullt. Det er ikke så mye å gjøre heller. Jeg må bare bruke tida godt, og håpe at det leger seg, sier han.

Mye ros

Romsdals Budstikke skrev for bare noen uker siden om viktigheten av Eirik Hestad i dagens Molde-lag. Også flere eksperter har gitt ros til 22-åringen, og mener han kanskje har vært MFKs beste spiller denne sesongen.

– Jeg registrerer det, men jeg tenker ikke så mye på det. Det er det samme om man får kritikk. Jeg gjør bare jobben min hver eneste dag, og har bare mål om å bli bedre på alt. Det er kjedelig nå at det er en liten pause på selve fotballbiten, men da får jeg trent på andre ting jeg ikke jobber med så mye ellers.

Samtidig merker han selv viktigheten han har fått i laget, og at forventningene har økt.

– Jeg kjenner på ansvaret. Når jeg spiller, så har jeg et ansvar overfor laget at vi får til ting med ballen, og at jeg skal bidra med det jeg er god på for å skape en ro og trygghet.

Romkameraten reiste

Nylig reiste hans tidligere lagkamerat og gode venn, Sander Svendsen, til Hammarby. Hestad innrømmer at det var tungt å miste kompisen til svensk fotball.

– Det er jo et stort tap for meg. Han var en som bidro til at vi dro i riktig retning. Han gikk foran som et eksempel rent profesjonelt. Han har alltid trent mest og levd best. I tillegg er han en nær venn. Vi var romkamerater i alle år, og vi har vært gjennom mye sammen. Sånn sett var det jo leit. Men det var kanskje nødvendig for hans utvikling å komme seg til et nytt miljø med nye utfordringer, sier Hestad som selv har kontrakt med Molde ut 2019-sesongen.