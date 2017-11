Heroisk AaFK rykket ned

fotball

AaFK og Sogndal byttet på å ha kvalifiseringsplassen flere ganger underveis i siste serierunde. AaFK hadde den senest etter 68 minutter, da de ledet 2-1 og det sto 2-2 i Sogndal. Men på seks minutter snudde alt på Fosshaugane Campus og Sogndal ledet plutselig 5-2.

Da ble det blytungt for AaFK som kastet alle mann i angrep. Det førte også til at Strømsgodset fikk noen enorme muligheter og gikk opp til 2-3 som ville gitt dem bronsemedaljer. Men AaFK og Mos ville det annerledes ,og i en heroisk innspurt scoret AaFKs toppscorer to ganger slik at hjemmelaget tross alt gikk ned med flagget noenlunde til topps.

Tidlig Sogndal-mål

Utgangspunktet før dagens runde var at både AaFK og Sogndal sto med 29 poeng. Målforskjellen var også lik (minus 13), men AaFK var foran på antall scorede mål, med ett fattig plussmål! AaFKs målforskjell var 34-47 mot Sogndals 33-46. Så på 0-0 både på CLS og Fosshaugane campus, var kvalikplassen fortsatt AaFK sin. Men dette resultatet sto seg bare i fem minutter. Da scoret Sogndal! Dermed var Sogndal på kvalikplass.

Det er uvisst om AaFK-laget fikk denne beskjeden. Speakeren på Color Line Stadion sa i hvert fall ingenting.

AaFK tilbake på kvalikplass

Uansett, AaFK hang godt med i starten av oppgjøret mot Strømsgodset og var det beste laget, og det var ikke ufortjent da Mos Abdellaoue gav AaFK ledelsen 1-0 i det 12. minutt. Dermed var det igjen AaFK som hadde kvalifiseringsplassen – ett scoret mål foran Sogndal.

På scoringen kombinerte først unggutta Sondre Fet og Jørgen Hatlehol fint på AaFKs venstreside, før ballen falt i beina på Mos inne i Strømsgodsets sekstenmeter. Med ryggen mot mål tverrvendte AaFKs toppscorer og satte inn sitt 13. mål for sesongen.

Etter scoringen til hjemmelaget tok Strømsgodset litt over banespillet, uten å komme til noen store sjanser. Så etter 24 minutter utlignet Vålerenga i Sogndal. Det betydde i grunnen ikke så mye for tabellposisjonene, for uansett trengte Sogndal kun en scoring til for å gå forbi AaFK. Men psykologisk hadde det kanskje en effekt.

Kapteinen måtte ut

Men dramaet i Ålesund fortsatte. For etter 28 minutter måtte AaFKs kaptein Bjørn Helge Riise byttes ut på grunn av en skade. Inn kom Aron Thrandarson. Han tok plass på venstre kant, mens Sondre Fet ble flyttet inn sentralt. I minuttene etter byttet kjørte Strømsgodset på, og var nærme scoring et par ganger. Spesielt på dødballer var bortelaget farlig, med ruvende Jakob Glesnes høytflyvende i AaFKs felt.

Utligning i Ålesund og mål i Sogndal

Det lå et mål i lufta, og etter 38 minutter kom det. Tokmac Nguen løp fra AaFK-forsvaret og slo vakkert tilbake til Bassel Jradi, som enkelt kunne bredside inn 1-1. Dermed sto det helt likt, både i Ålesund og Sogndal. AaFK var foran på flere scorede mål.

Men det varte ikke lenge, for i det 41. minutt gikk Sogndal opp til 2-1! Nå måtte AaFK score for å ha en sjanse til å holde seg i eliteserien. Men inn mot pause så ikke det særlig realistisk ut. Strømsgodset var klart best, og skapte det som var av muligheter. Hvilken pauseprat hadde Trond Fredriksen på lager?

Smell i Molde og glede i Ålesund

AaFK var i hvert fall litt mer med i starten av andre omgang. De sto høyere med laget og hadde ballen oftere på bortelagets banehalvdel. Etter 50 minutter kom AaFK på en god overgang og Edwin Gyasi fyrte av – like utenfor mål. Strømsgodset virket litt tafatte, og kanskje hadde de hørt at Sarpsborg 08 hadde tatt ledelsen med to raske mål i Molde. Dermed var bronsemedaljen foreløpig godt utenfor rekkevidde for Godset, som var avhengig av uavgjort eller hjemmeseier i rosenes by.

Og vondt skulle bli verre for Strømsgodset, for i det 55. minutt gikk AaFK opp til 2-1 ved Edwin Gyasi, etter nydelig forarbeid av innbytter Thrandarson. Dermed var AaFK igjen på kvalikplass. For et drama!

Nå var AaFK virkelig gode i en periode, før Strømsgodset slo tilbake med en kjempesjanse i det 59. minutt. Nguen fikk ikke stokket beina i avslutningsøyeblikket og ballen trillet inn i hendene til keeper Andreas Lie.

Dette var uansett starten på en offensiv fra bortelaget, som midtveis i omgangen hadde tilrevet seg initiativet i kampen. Litt som på samme tid i første omgang.

Dramatiske nyheter fra Sogndal

Og så, etter 67 minutter steg stemningen på stadion. Vålerenga hadde utlignet til 2-2 i Sogndal. Alle fulgte nok nervøst med på mobil, for speakeren i Ålesund sa ingenting. Men minuttet senere var det plutselig 3-2 i Sogndal, og dermed var AaFK under streken igjen!

Tre minutter senere ble ting enda verre for AaFK. Sogndal gikk opp til 4-2. Dermed måtte AaFK score to ganger til for å holde seg. Og så ble det 5-2 i Sogndal. Flaut av Vålerenga, og trist for heroiske AaFK.

AaFK kastet alle mann i angrep, men det gjorde Strømsgodset også. De måtte vinne for å passere Sarpsborg, som hadde blitt hentet inn til 2-2 i Molde. Det var skikkelig Hawaii begge veier, men det var Strømsgodset som utnyttet dette best og utlignet til 2-2 ved Jradi i det 81. minutt. AaFK gikk helt i oppløsning mot slutten og det var ikke overraskende at Marcus Pedersen kunne gi Strømsgodset 2-3 etter 88 minutter. Bronsen var i Drammen på dette tidspunktet.

AaFK gav imidlertid ikke opp og utlignet til 3-3 sekunder senere. Det ble også sluttresultatet. AaFK hadde også et par feite sjanser etter dette, og Mos satte inn utrolig nok inn 4-3 mens Godset halset etter sin egen lederscoring som ville gitt de bronsemedaljer.

Ingen vinnere

Dermed vant til slutt AaFK kampen etter et drama av de sjeldne. AaFK går til Obos-ligaen i 2018, mens Strømsgodset må nøye seg med fjerdeplass.