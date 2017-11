Her tror alle på ny RBK-skalp – i stedet ble det Europa-exit

fotball

RBK - Real Sociedad 0–1: I stedet fikk Real Sociedad sjansen sin da RBK hadde kastet alle spillerne fram i jakten på scoring. Andre Hansen vartet opp med en dobbeltredning, men på den siste retueren lusket Mikel seg fram - og satte ballen inn omtrent for åpent mål.

Der og da kunne man se resignasjonen i RBK-ansiktene fra 5. etasje på pressetribunen på Lerkendal.

Ikke så rart: Dette var kvelden hvor drømmen om avansement fra gruppespillet hadde vært så nære ved å bli virkelig, at fortvilelsen var til å forstå. 20 minutter tidligere var nemlig 18.300 i himmelen. I nøyaktig tre sekunder.

68 minutter av kampen torsdag kveld: RBK jager en ny skalp i Europa, og også målet de sårt trenger for å ha mulighet til å gå videre fra gruppespillet. Vegard Eggen Hedenstad slår inn fra høyre. Det ender i en duell i feltet, og ballen havner hos Nicklas Bendtner. Målet gaper, Bendtner er iskald – og hele Lerkendal står på hodet.

Altså i tre sekunder.

Da innser man at den polske dommeren, Daniel Stefanski, har blåst for offside på Tore Reginiussen idet serven fra Hedenstad ble slått. En avgjørelse ingen på Lerkendal forstår noe som helst av.

Heller ikke Discoverys fotballekspert Kjetil Rekdal, som kommenterer kampen på TV:

- Nei, det er ikke offside. Jeg kunne ikke se at det var offside da innlegget ble slått. Der ble RBK snytt for en scoring, sier han, etter å ha sett både to og tre repriser av situasjonen.

Adegbenro ganger tre

Da hadde samme Rekdal også sett Samuel Adegbenro komme til tre fine muligheter i løpet av kampen, uten å makte å score. Og også at RBK kjempet så hardt for scoringen sin, at RBK-trener Kåre Ingebrigtsen la om til 4-2-4 mot slutten.

Men et tydelig preget Sociedad fikk det de kom til Trondheim for, de fikk målet sitt til slutt.

Dermed er all teori om avansement fra gruppespillet over for Rosenborg.

Dermed blir det spansk og russisk i Europaligaens sluttspill i februar.

Stor Real-sjanse tvert

- Mitt inntrykk er at alle lag vi har møtt i e-cup har større respekt for oss når de kommer på bortebane. Jeg regner med at vi er mer med i kveld enn sist (tap 0-4), sa Pål Andre Helland til Adresseavisen rett før kampen.

En uttalelse Helland også fikk helt rett i.

RBK var riktignok heldige som unngikk baklengs allerede etter minuttet, da Andre Hansen rettet opp en stygg feil fra Birger Meling. Man kan også si at det var en viss beleiring foran RBK-målet de neste minuttene, men da spanjolene ikke fikk hull på Hansen falt balltempoet, det spilt mer på tvers og RBK kunne ligge i samlet press og ha kontroll.

Og begynne å jage bakrom.

Som etter åtte minutter, da 17.000 sto på stolene sine: Etter en bakromstikker i retning Samuel Adegbenro nølte Reals stopperduo, mens keeper Geronimo Rulli kom rusende ut. Plutselig var RBK-kanten helt alene gjennom, med en keeper på halvdistanse. Men Adegbenro virket å bli litt satt ut av hele situasjonen, og avslutningen ble for løs.

Real ble tydelig preget av RBKs kontringsvilje, og etter kvarteret hadde kampen jevnet seg helt ut. Real hadde fortsatt ballen mye, men evnet ikke å produsere mer enn et brukbart frisparkforsøk og et skudd fra distanse signert Ansier Illarramendi. Og: De siste ti minuttene av omgangen tok RBK over oppgjøret. Etter 38 minutter markerte «skårungen» Jonathan Levi seg, da han fint dro seg fri og fyrte av fra 16-17 meter. Rett utenfor.

Noen minutter etter var det Adegbenros tur igjen. Forspillet, hvor han dro seg forbi et par Real-spillere, var pent - men igjen ble avslutningen for løs.

Adegbenros tredje

Det var tydelig at avslutningen av 1. omgang hadde gitt RBK-erne selvtillit og tro på at man faktisk kunne ta nok en skalp denne høsten. For der Real hadde styrt starten av 1. omgang, var det RBK som jaget scoring nå. Og rett etter den mye omdiskuterte Bendtner-avgjørelsen, var Samuel Adegbenro frampå igjen. For tredje gang denne kvelden kjørte han karusell med et par Real-forsvarere, før han kom til avslutning. Litt skrått fra venstre - men skuddet var godt.

Det samme var redningen fra Rulli.

Så la Kåre Ingebrigtsen om til 4–2–4, for å gi det en siste, ordentlig sjanse. Forsøket var absolutt verdt det. Men det gikk ikke som Bruttern ville. Det gikk bare nesten.

Spansk vårvær

For temmelig nøyaktig 20 år siden dro Rosenborg et av sine mirakler opp av hatten, da Real Madrid ble slått 2-0 på Lerkendal. Roar Strand og Mini senket stjerner som Clarence Seedorf, Raul og Fernando Hierro, og trener Nils Arne Eggen ble båret på gullstol.

Det var på en iskald kveld i Trondheim, med bunnfrossen bane etter snøfall og mange minus i lufta.

Kanskje var det nettopp dette Kåre Ingebrigtsen tenkte, da han ruslet av den samme matta selv, sent i november. For der man i 1997 hadde ekte trøndersk vintervær, ble kampen denne gang spilt nærmest i spansk vårvarme: Et tosifret antall varmegrader – og hvor det var så tørt at banen ble vannet hissig før avspark.

Men samtidig: I 2015 tok RBK to poeng i gruppespillet. Nå kunne det vært langt flere. Og snart starter en ny kvalifisering til Europa.

