Her taper Rosenborg generalprøven til skjebnekampen

0–1-tapet mot Haugesund søndag kveld var lagets andre hjemmetap for sesongen.

Det var også det andre tapet mot rogalendingene denne sesongen. Tapet kom altså midt mellom Ajax-kampene , som avgjør om RBK spiller Europacup-gruppespill i høst eller ei.

Etter 1–0-seier i Amsterdam var fallhøyden stor og et litt heldig Haugesund-mål via både Jacob Rasmussen og Tore Reginiusssen var det eneste målet som ble godkjent på Lerkendal.

Trønderne klarte aldri å skape de helt store mulighetene. Dermed er forspranget på sju poeng til Sarpsborg 08 i fare for å bli skrenket ned til fire om sarpingene vinner sin kamp mot Strømsgodset mandag.

Merkelig selvmål

Det tok 17 minutter før det skjedde noe å skrive hjem om i det sure og våte trønderværet på Lerkendal. Birger Meling luktet nedfallsfrukt etter at Matthias Vilhjalmsson ble pakket godt inn på et innlegg. Dessverre for Meling klarte han ikke å styre ballen mellom stengene til Per Kristian Bråtveit.

Haugesund skulle ta adskillig bedre vare på sin første mulighet i kampen. Ved hjelp av magisk flyt klarte Jacub Serafins langskudd å snike seg inn etter å ha fått retningsforandring i både Jacob Rasmussen og Tore Reginiussen. Gjestene i ledelsen etter 26 minutter.

Mindre tur hadde polakken syv minutter senere, da han klasket til med pannebrasken på en Haugesund-dødball. Tverrliggeren sto i veien for at midtbanespilleren ble tomålsscorer på Lerkendal.

Kunne scoret med ryggen

Rosenborg så ut til å ha helt andre anledninger i hodet, for fremover var det lite publikumsvennlig. Riktig nok kunne Samuel Adegbenro presentert seg for hjemmepublikummet i sin hjemmedebut noen minutter før pause. Helten fra bragden i Amsterdam hadde derimot ikke hundre prosent treffsikte på sitt langskudd.

I stedet kunne gjestene fort doblet ledelsen bare sekunder senere da Alexander Stølås slo en sylfrekk dødball, men hans skudd ble ryddet unna av en våken André Hansen.

Rett før pause fikk begge lag ålreite muligheter til å få litt vitamin til garderoben. Først måtte FKH-Bråtveit opp i vinkelen for å fiste unna et merkelig forsøk fra Rasmussen, som etter en corner fra debutant Anders Trondsen fikk avsluttet med ryggen! Dansken kunne fått en merkelig første-scoring i RBK-drakta, men Haugesund fikk altså avverget.

Stolpetreff

Så traff Sondre Tronstad stolpen i motsatt ende, noe som fikk hjemmepublikummets beger til å renne over. Viktige Ajax-kamper til tross, dette ville ikke hjemmefansen være bekjent av.

Rosenborg tok over etter pause og i likhet med første omgang var det Meling som presenterte seg først. Venstrebacken fikk komme til skuddhold i perfekt vinkel for en skru med venstrefoten. Skruen var også perfekt, men bøyde av litt for høyt og forsvant over krysset til Haugesund-keeperen.

Etter en time fikk trønderne endelig juble for noe annet enn Stabæk-scoringer mot Molde fra storskjermen. Vilhjalmsson var først fremme på en retur på skudd etter at Adegbenro hissig hadde vendt nesa mot mål og fyrt av en markkryper. Returen havnet selvsagt i mål, men linjemannen markerte for offside og jubelen stilnet fort.

Defensivt rot

Hjemmelaget jaget utlikning og i kjølvannet av dette kunne 0-2 fort inntruffet. Heldigvis for Rosenborg var Hansen våken på jobb og blokkerte forsøket til Shuaibu Lalle Ibrahim og den svake klareringen til innbytter Fredrik Midtsjø.

Defensivt fortsatte rotet bare minutter senere, da Liban Abdi fikk ballen på sølvfat. Skuddet hans var farlig nær å doble ledelsen.

Sluttminuttene var naturligvis med enveiskjøring, uten at stangingen til Kåre Ingebrigtsens menn klarte mer enn å skremme de tilreisende. Dermed går Rosenborg på sitt andre hjemmetap siden 16. mai-tapet mot Tromsø (1-2).

Ajax slo for øvrig Groningen 3–1, slik at RBK-fansen må bite negler noen dager til.