Her skal Klanen skape unik fotballatmosfære: – Skal gjøre det til et hjem

VALLE: Søndag spiller Vålerenga det som kan bli den tredje siste kampen i klubbens historie med Ullevaal stadion som hjemmebane.

Verdensstjernene i Manchester United bruker treningsoppgjøret som forberedelse til Premier League-starten som er to uker unna.

For hjemmelaget nærmer den etterlengtede flyttingen til det nye hjemmet på Valle seg med stormskritt.

Én eliteseriekamp og én cupkamp (kanskje to) gjenstår på nasjonalarenaen før den store innflytningsfesten den andre helgen i september.

For supporterne i Klanen blir det også en helt ny hverdag. De skal samles på det som blir Norges største ståtribune, med plass til 4500 i klubbens farger.

Talsmann Erling Rostvåg tror «den blå veggen» vil bety mye for supporterklubben.

– Kjernevirksomheten vår er å skape mest mulig støy, sang og støtte, ha de beste tifoene og sørge for at det kommer flest mulig folk på kampene, sier han.

Skal bli et hjem

Rostvåg ser virkelig frem til at klubben nå kommer hjem til «den riktige siden av byen».

– For oss i Klanen handler det om å ha et sted å forankre sjelen, et sted som føles hjemme. Nå står stadionet der, nå starter jobben med å gjøre det til et hjem. Det blir delvis vår jobb, det blir utrolig kult når vi lykkes med det, sier han.

Den geografiske plasseringen er viktig. For supporterne er det også positivt at tribunen de skal stå på er bratt og at det faktisk er ståplasser.

Rostvåg er dessuten glad for at kronene han legger ned i kiosken på pølsesalg fremover vil gå til klubben i hans hjerte, og ikke til Ullevaal stadion.

Supporterne får også en egen pub på gatenivå, men det er tross alt det som skjer på tribunen som er det viktigste.

– Det er en bratt tribune som gjør at alle ser bra, det er god akustikk der og blir mye lyd. Det er utrolig gøy å være med på, enten du er blant de mest ihuga supporterne eller halv-aktiv. Det er kjempestas. Jeg håper det blir enda flere som enda mer aktivt vil støtte Vålerenga fremover.

Store forventninger

Det håper naturlig nok også Stig-Ove Sandnes, daglig leder i Vålerenga kultur- og idrettspark.

For å lykkes med å fylle stadion prøver klubben å møte ulike supportergruppers ønsker. En tribune for stående, syngende supportere var viktig å få på plass.

Løsningen ble såkalt «safe standing», som betyr at det er stormbrytere (gjerder) foran hver rad. Siden ståplasser ikke er tillatt i kamper i europacupene, er det montert seter som det går an å vippe ned ved behov.

Kapasiteten på den tribunen vil da gå ned fra 4.500 til 3.000.

– Supporterkulturen er det viktig å ta vare på og utvikle i fremtiden, så den ikke dør ut. Vi må ikke ende med bare sitteplasser hvor folk småsnakker. Det å ha supportere som synger er ekstremt viktig.

– Hva forventer du av klanen her?

– Jeg tror alle forventer at det skal bli ordentlig trøkk. Vi har testet den ut med et par hundre mennesker, men det blir veldig spennende å høre under den første kampen hvor mye lyd det blir.

Se Vålerengas nye stadion i 360 video på mobil her i Youtube appen.

Håper på bedre tider

De fire hjørnene på stadion er åpne, etter at tribunenesvingene forsvant da kostnadsbudsjettet ble nedjustert kraftig.

Klanen har sammen med stadionselskapet spleiset på sidevegger til supportertribunen. Dette skal sørge for at mest mulig av lyden blir værende inne på arenaen.

Også tribunen for bortesupporterne har ståplasser, der er det plass til i underkant av 1400. Omtrent 1550 av setene er reservert for dem som har VIP-billetter, resten er vanlige sitteplasser.

Rostvåg håper naturligvis også på en sportslig opptur når Vålerenga nå omsider får sitt eget hjem.

– Fjoråret var ganske fælt med tanke på det å være supporter. Laget hadde en veldig tung sesong som startet med målløse kamper og nedrykksstrid. Det ble et tungt, langt og seigt år.

– Nå peker pilene oppover. Jeg synes det er tegn på jevn forbedring i alle lagdeler. Vi har Norges beste trener, det må være lov å håpe!