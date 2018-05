Her senker den tidligere Tottenham-spilleren gamleklubben og gir West Brom håp om fornyet kontrakt

fotball

WEST BROMWICH ALBION - TOTTENHAM HOTSPUR 1–0

West Bromwich har vært et desidert bunnlag i Premier League i flere måneder, men har under midlertidig manager Darren Moore sørget for å ta poeng som gjør at man faktisk kan redde Premier League-kontrakten - mot alle odds.

Lørdag kom nye livsviktige poeng for The Baggies. Tidligere Tottenham-spiller Jake Livermore kranglet ballen over streken to minutter på overtid etter en corner og sørget for at WBA fortsatt, mirakuløst nok, har et ørlite håp om overlevelse i Premier League.

Det var målløst på The Hawthorns etter en førsteomgang der gjestene stort sett hadde ballen uten å komme til de helt store sjansene. Kampbildet fortsatte mye på samme måte også etter hvilen, og Erik Lamela kom nærmest for bortelaget etter 54 minutters spill.

Hjemmelaget kastet folk i angrep og fikk store muligheter mot slutten av kampen, spesielt på kontringer og dødballer. Etter en corner sørget altså Livermore for å få ballen over streken.

– Hvem i hele verden hadde trodd at WBA fremdeles skulle ha et håp om å overleve etter sin nest siste kamp?, skrev TV 2-kommentator Kasper Wikestad på Twitter like etter kampen.

Kan rykke ned lørdag kveld uansett

West Bromwich har nå 31 poeng med én kamp igjen å spille, og har to poeng opp til Swansea på sikker plass. WBA har én kamp igjen, mens Swansea har to.

Men på plassen mellom Swansea og West Bromwich ligger Southampton, som gjester Everton i kveldskampen lørdag.

En svært viktig opplysning for West Bromwich er at de rykker ned uansett lørdag kveld dersom Southampton tar tre poeng på Merseyside.

Dersom Southampton ikke vinner mot Everton, lever fortsatt West Bromwich-håpet, iallfall frem til Swansea og Southampton møtes tirsdag kveld til en durabelig nedrykksduell.

Swansea måtte gi tapt mot Joshua Kings Bournemouth lørdag. Ryan Fraser scoret kampens eneste mål for hjemmelaget.

Engelsk eliteserie fotball lørdag, 37. runde:

Bournemouth – Swansea 1-0 (1-0) Mål: 1-0 Ryan Fraser (37). Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth. Leicester – West Ham 0-2 (0-1) Mål: 0-1 João Mário (34), 0-2 Mark Noble (64). Stoke – Crystal Palace 1-2 (1-0) Mål: 1-0 Xherdan Shaqiri (43), 1-1 James McArthur (68), 1-2 Patrick van Aanholt (86). 29.687 tilskuere. Alexander Sørloth var ubenyttet reserve for Crystal Palace. Watford – Newcastle 2-1 (2-0) Mål: 1-0 Roberto Pereyra (3), 2-0 Andre Gray (28), 2-1 Ayoze (55). 20.375 tilskuere. West Bromwich – Tottenham 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Jake Livermore (90). 23.685 tilskuere. - - - Senere kampstart: Everton – Southampton (18.30). (©NTB)

Stoke er nede

Tidligere lørdag ble det klart at Stoke rykket ned. Roy Hodgsons Crystal Palace tok en sterk borteseier og vant 2–1. Dermed er Stoke ferdige i Premier League etter ti år på høyeste nivå.

Tottenham skuffet stort lørdag, men er fortsatt tabellfirer i serien. Laget har fem poeng ned til Chelsea på femteplass, men Spurs har spilt en kamp mer enn London-naboen.

Chelsea tar imot treer Liverpool på Stamford Bridge søndag. Liverpool er ett poeng foran Tottenham når begge har to kamper igjen.

Så godt som sikre

West Ham imponerte lørdag og sikret så godt som ny kontrakt med en sterk borteseier mot Leicester. João Mário og Mark Noble scoret for David Moyes’ mannskap i 2–0-seieren.

I lørdagens siste oppgjør vant Watford 2–1 over Newcastle etter scoringer av Roberto Pereyra og Andre Gray.

Ayoze Pérez reduserte forgjeves for Newcastle i en kamp mellom to lag som allerede hadde sikret plassen i Premier League.