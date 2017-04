Her scorer Sogndal-spilleren - og brekker beinet

Sogndal - Stabæk 4–1

Ole Amund Sveen pådro seg beinbrudd etter å ha sendt Sogndal i ledelsen i 4-1-seieren mot Stabæk i Eliteserien. Erstatteren ble kampens store profil.

Sveen fikk et tøft møte med Stabæk-keeper Mande Sayouba da hjemmelaget tok ledelsen etter 19 minutters spill av eliteseriekampen på Fosshaugane. Sogndal-profilen ble liggende igjen i målgården med store smerter.

Sveen fikk legetilsyn på banen, før han ble båret rett i garderoben.

Allerede i pausen bekreftet Sogndal-trener Eirik Bakke at angrepsspilleren hadde pådratt seg et beinbrudd. Det betyr at Sogndal må klare seg uten én av sine viktigste spillere i lang tid.

– Det så ikke bra ut, og det så ut som han hadde veldig vondt. Nå skal vi vinne kampen for han, sa lagkamerat Henrik Furebotn til Eurosport.

Innbytterens festkveld

Inn for Sveen kom Bendik Bye, og den tidligere Ranheim-spilleren skulle vise seg å bli en meget viktig brikke for hjemmelaget. Andre omgang var kun minuttet gammel da 27-åringen bredsidet inn 2–0 etter at Bjørn Inge Utvik hadde vunnet den forutgående duellen i feltet.

Scoringen var Byes første i Eliteserien, men kun ni minutter senere doblet han størrelsen på målkontoen. Igjen trillet Bye ballen i mål etter en dødball. Alle Sogndals scoringer onsdag kom etter lange innkast.

Stabæk-forsvaret hadde på sin side ingen grunn til å være fornøyd med egen arbeidsdag. På 3-0-scoringen var gjestene merkelig tafatte.

Nykommeren Alex Tchumeini-Nimely reduserte for Stabæk på en strålende heading, men hjemmelagets seier var aldri i nærheten av å være truet. Gilbert Koomson var brennsikker fra straffemerket da han fikk sjansen med kvarteret igjen å spille.

Hjemmelaget kunne også ha pyntet ytterligere på seierssifrene. Bjørn Inge Utvik var svært nær scoring tidlig i annen omgang, men midtstopperens avslutning smalt i stolpen.

Anonym Omoijuanfo

Sogndal hadde kun vunnet én av sine fem siste hjemmekamper mot Stabæk i Eliteserien foran onsdagens møte. På Fosshaugane pyntet Eirik Bakkes mannskap på den statistikken.

Seieren var i tillegg Sogndals første på øverste nivå i norsk fotball siden 25. september i fjor. Da ble det 2-1-seier borte mot Lillestrøm. Siden den gang hadde sogningene spilt fem kamper uten full pott.

Stabæk-spiller Ohi Omoijuanfos var åpningsrundens store spiller med sitt hattrick mot Aalesund. Onsdag ble han pakket godt inn av Sogndal-forsvaret og fikk utrettet atskillig mindre.

