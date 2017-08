Her koker det over for Ronaldo. Nå risikerer han 12 kampers utestengelse.

Cristiano Ronaldo havnet i søkelyset igjen søndag kveld.

Først sendte han Real Madrid i ledelsen med en perlescoring mot Barcelona i den spanske supercupfinalen. Den feiret han med å ta av seg skjorta, og motta et gult kort fra dommer.

Minutter etter fikk han sitt andre gule for filming – en avgjørelse han var så uenig i at han valgte å gi dommer Ricardo De Burgos Bengoetxa et lite dytt.

Fire til tolv kamper

Reglene er klare på at det er strengt ulovlig å gå fysisk til verks mot dommeren, og ifølge Marca kan trolig den portugisiske stjernen forberede seg på noen uker utenfor banen.

Den spanske storavisen skriver at artikkel 96 i det spanske fotballforbundets regelbok sier at en dytt mot dommeren kan straffes med alt fra fire til tolv kampers karantene.

Ifølge Marca skal den spanske dommeren ha skrevet følgende i sin kamprapport:

«Da det røde kortet ble vist, dyttet spilleren meg svakt, i et tegn på uenighet».

Fikk fire kamper

I Spania fikk daværende Las Palmas-spiller Marko Livaja fire kamper da han dyttet til dommer under en kamp mot Alavés forrige sesong.

Tidligere episoder hvor spillere har dyttet dommere har ført til flere kampers utestengelse. I mars ble Aston Villa-spiller Leandro Bacuna seks kamper for å ha dyttet til en linjedommer. Det var uker etter at Blackburns Hope Akpan fikk fire kamper for en dytt på dommer Scott Duncan.

I januar fikk også Arsène Wenger fire kamper etter å ha dyttet fjerdedommer Anthony Taylor under en kamp mot Burnley.

Real Madrid-spillerne var sterkt uenig i Ronaldos andre gule kort, da de mente det var kontakt mellom Ronaldo og Barca-stopper Samuel Umtiti. Reaksjonene ble heller ikke svakere av at Luis Suárez hadde fått straffe noen minutter tidligere, etter en situasjon hvor Barcelona-spissen så ut til å falle lett.

– Vi skal prøve å anke

– Vi spilte en god kamp, men utvisningen til Ronaldo plager meg. Kanskje var det ikke straffe, men det gule kortet var litt vel mye. Vi kan ikke endre på det nå, men vi vil forsøke å sørge for at han spiller onsdag, sa Real Madrid-trener Zinédine Zidane ifølge NTB.

Ifølge nyhetsbyrået ønsker klubben å anke utvisningen.

– Vi skal prøve å anke. Episoden bør analyseres litt mer. Jeg mener han ble tatt ut av balanse. Han filmet ikke på noe som helst tidspunkt, sa Real-kaptein Sergio Ramos.

Real Madrid vant storoppgjøret på Camp Nou 3–1 søndag kveld. Dette var den første av to kamper i den spanske supercupen. Et Barcelona uten Neymar havnet under da Gerard Pique sendte ballen i eget nett.

Lionel Messi satte inn utligningen på straffespark, før to praktscoringer av henholdsvis Ronaldo og Marco Asensio sikret et veldig vanskelig utgangspunkt for Barcelona foran returoppgjøret onsdag kveld.