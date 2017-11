Slik feiret RBK-fansen i Molde

fotball

Forrige helg var 21 000 RBK-fans samlet på Lerkendal med et inderlig ønske om å feire seriegullet på hjemmebane mot Stabæk. Det gikk i vasken med 0–0-resultatet, og erkerivalen Molde ødela gullfeiringen med et mål tre minutter på overtid mot Vålerenga.

Dermed var det ventet at trønderlaget måtte til Ålesund for å hente hjem gullet, men siden Molde tapte på hjemmebane mot Kristiansund i går, ble gullet avgjort allerede da.

Rosenborg-fansen kjørte søndag formiddag buss til Ålesund, og på veien måtte de kjøre gjennom Molde for å ta ferge til Vestnes.

Noen minutter før fergen skulle gå benyttet de seg av sjansen til å legge igjen en liten hilsen til moldenserne. En av busspassasjerene avfyrte en kanon med gullkonfetti, og pyntet et av trærne på fergekaien med gull. Passerende biler fikk også gullpynt på veien forbi fergekaien.

– Vi har en lillebror i nærheten som blir så fort krenket. Vi har noen som synes det er artig å gjøre slik, men vi har ikke et arrangement for å plage Molde, for all del. Men vi ser på dette med godt humør, og hadde dere ringt Tornekrattet hadde nok de sagt det samme, sier leder i Kjernen, Espen Viken til Adresseavisen.

Tornekrattets leder, Svein Erik Jenset, ønsker ikke å kommentere RBK-fansen stunt.