Her får Reginiussen endelig hull på byllen etter sjansesløseri

Rosenborg - Start 2-0 (0–0)

Med kun åtte poeng på de første fem rundene, måtte Rosenborg vinne hjemme mot Start for å henge med Brann og Molde på topp. Da passet det godt for Kåre Ingebrigtsen og hans menn at det var en av de antatt letteste hjemmekampene som sto på menyen søndag.

Men Start var potte tett i tre kvarter. Så dukket forsvarskjempen Tore Reginiussen opp på bakerste stolpe etter en god Meling-corner og stanget inn ledermålet via tverrliggeren.

Trønderne styrte kampen fra start til slutt, men det var ikke før på overtid at Anders Konradsen doblet ledelsen med en rakett inne i sekstenmeteren.

Dermed tok Rosenborg med seg tre ekstremt viktige poeng videre, og har for alvor meldt seg på i toppkampen igjen.

Best fra start

Rosenborg var for første gang i 2018 inne i en god periode da Anders Konradsen tok avspark mot Start klokken 18 søndag. Etter tre strake seiere, inkludert 4–2-seieren over Trygg/Lade i første runde i cupen, var bordet dekket for den fjerde seieren på kort tid for Rosenborg.

Start har åpnet Eliteserien 2018 forferdelig, og den traurige sesongstarten ble toppet av et 1–6-nederlag for Vålerenga i forrige runde. Sørlandsklubben sto med én seier og tre tap før de gjestet Lerkendal søndag.

Før to minutter var spilt fikk Lundemo god tid utenfor sekstenmeteren og prikket et innlegg på hodet til Konradsen som headet like utenfor fra tolv meter.

Et par strakser senere var Søderlund millimetre unna å bli først på et godt de Lanlay-innlegg fra venstre, men Start-keeper Daumeland var med på notene.

Sjansebonanza

Men ingen av de to foregående sjansene kunne måle seg med den Birger Meling skapte helt alene etter elleve minutter. Siddisen snappet opp ballen høyt i banen og gikk seg fri imellom Start-stopperne, men avslutningen alene med keeper gikk flere meter utenfor.

Sjansebonanzaen fortsatte da Yann-Erik de Lanlay skar over fra venstrevingen og inn i feltet. Mike Jensen så opp, spilte inn i boksen med yttersida, og de Lanlay hælflikket innlegget rett i lengste stolpe og ut!

Start fikk knapt tid til å hvile det første kvarteret. Hedenstad fikk mulighet til å skyte på et frispark fra 25 meter, og keeper Daumeland måtte gi retur. Der dukket Marius Lundemo opp, men 24-åringen greide heller ikke å overliste Daumeland.

At det sto 0–0 på tavla etter det første kvarteret, var mildt sagt flatterende. Start lå konstant med ti mann på egen halvdel, og ble spilt veldig lave av Rosenborg.

Kampbildet var tilnærmet likt det neste kvarteret, bortsett fra at Rosenborg ikke skapte de store sjansene. Start hadde kun én tanke i hodet, og det var å ligge kompakt og forsvare seg. Utover i kampen lyktes Start bedre i forsvarsspillet og slapp ikke til noe nevneverdig.

Redning på strek

Så kom endelig Nicklas Bendtner med i spillet. Dansken fikk ballen rettvendt og utfordret mot backrekka og la ballen ut til Konradsen som kom i skuddposisjon fra skrått hold. Nordlendingen la ballen inn foran mål og forbi keeper Daumeland, men kula ble reddet på streken!

Like etterpå kom Birger Meling på returen og skjøt utenfor. Stor dobbelsjanse for Rosenborg, men heller ikke da fikk trønderne nettkjenning.

Førsteomgangens peneste angrep kom etter 42 minutter. Marius Lundemo slo en langpasning mot Bendtner som stanget ballen inn fra venstre mot Søderlund i midten. Sistnevnte brystet så kula ned til Bendtner igjen som kom på et sugende løp, og dansken avsluttet mot nærmeste hjørne, men Start-keeper Daumeland fikk slått kula i stanga og ut. En vanvittig sjanse!

Likevel sto det målløst til pause. Men det varte ikke lenge etter hvilen.

Hull på byllen

Birger Meling slo en presis corner på bakre stolpe, og der dukket Tore Reginiussen opp og stanget kula via tverrliggeren og inn i mål. Og endelig hull på byllen for Kåre Ingebrigtsens menn.

Men da man skulle tro at Rosenborg kom til å kjøre på for å få flere mål, begynte Start å ta over banespillet. Det skjedde knapt noe som helst foran noen av målene før Mike Jensen ble spilt gjennom av Hedenstad, men alene med keeperen misset RBK-kapteinen.

Og nok en enorm målsjanse rant bort i sanden.

Men resultatet var fortsatt 1–0 et kvarter før slutt, og da Finnbogason fikk heade fritt fra åtte meter, gispet hele Lerkendal, men André Hansen fikk slått ballen ut til corner.

Så presenterte innbytter Rafik Zekhnini seg med å spille Søderlund helt fri på åpent mål, men spissen klarte ikke å stokke beina, og snublet over ballen. Rosenborg hadde på dette tidspunktet hatt åtte klare målsjanser, men kun ett mål i protokollen.

To minutter på overtid dro Konradsen til med høyreslegga og doblet ledelsen inne i straffefeltet og svarte med enorm jubel. Med fornyet RBK-kontrakt i baklomma og sesongens tredje mål, smiler livet nok for Anders Konradsen nå. 2–0, game, set and match!