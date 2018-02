Her er lagene Molde skal møte i Marbella

fotball

Fredagens treningskamp mot Bodø/Glimt var den siste på Aker stadion på en stund. Neste fredag spiller MFK mot Lillestrøm i LSK-hallen og onsdag 14. februar er det bortekamp mot Kristiansund.

Møter Strandbergs russiske klubb

MFK-troppen reiser til Marbella helga etter. Der er det avtalt treningskamper mot russiske Krasnodar søndag 18. februar og hviterussiske Dinamo Brest søndag 25. februar. Stefan Strandberg spiller for Krasnodar, som ligger på fjerdeplass i den russiske toppserien etter halvspilt sesong. Den tidligere Rosenborg-stopperen har hatt et langt skadeavbrekk.

Dinamo Brest vant ble nummer fire i ligaen i Hviterussland i fjor. Klubben ble cupmester, men ble slått ut av østerrikske Rheindorf Altach i 2. kvalifiseringsrunde til Europa League.

Vålerenga eller utenlandsk lag

Det er også planlagt et møte med Vålerenga midt i uka. Her er det fortsatt mulig at Molde-laget får en internasjonal motstander i stedet.

Generalprøven mot 1. divisjonslaget Aalesund spilles på Aker stadion lørdag 3. mars. Der går også sesongpremieren mot Sandefjord 11. mars.

Fredag 23. mars (mellom andre og tredje serierunde) spiller Molde treningskamp hjemme mot Ranheim.