Her er Stabæks nye drakter: – Drar det langt for å få oppmerksomhet

Fredag lanserte Stabæk et drakt-stunt. Klubbens førstelag - både på herre- og kvinnesiden - skal spille med regnbuefarger.

Draktene vil bli brukt til herrelagets kamp mot Kristiansund og kvinnelagets kamp mot Lillestrøm, henholdsvis 25. og 27. juni.

Bakgrunnen for draktenes utseende er at Stabæk arrangerer Football Pride sammen med foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI).

– Det er viktig at de store klubbene i Norge går foran og viser at vi støtter alle type legninger. Vi ønsker et åpent miljø i fotballen og det vil vi jobbe for, sier Stabæk-kaptein Ingvild Isaksen til klubbens hjemmeside .

– Arena for absolutt alle

Morten Morisbak Skjønsberg, midtstopper og kaptein for herrelaget, ønsker også drakt-stuntet velkommen.

– Det er viktig at vi går foran med et godt eksempel, ikke bare på tribunene, men også i garderobene og i alle lag i fotball-Norge. Dette skal være en arena for absolutt alle - uansett hvem du er glad i, sier Skjønsberg.

Overfor Eurosport forklarer sportslig leder Inge André Olsen at klubben «drar det langt for å få oppmerksomhet» rundt sitt standpunkt.

Stabæk spiller vanligvis i blå drakter, og de tradisjonsrike draktene vil bli brukt i serierunden som spilles førstkommende helg. Det er altså i runden etter at regnbuefargene vil pryde Stabæk-lagene.