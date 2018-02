Her er Moldes nye spiss: – Fantastisk å komme hjem

fotball

Onsdag formiddag kom bekreftelsen på at Daniel Chima Chukwu har signert for Molde. Den 26 år gamle spissen kommer fra Legia Warszawa.

I en pressemelding skriver klubben at Chima har skrevet kontrakt med Molde til sommeren 2020.

– Det er helt fantastisk å komme hjem igjen. Jeg kjenner klubben godt fra forrige periode jeg var her, og vet hva som skal til. Jeg har vært her på besøk flere ganger mens jeg har vært ute, og alltid blitt mottatt som en del av familien, det er helt fantastisk å kjenne på. Jeg var her sist i 2016, og Ole Gunnar har alltid sagt jeg er velkommen tilbake. Jeg er veldig, veldig fornøyd med endelig være tilbake, sier Chima.

– Det er med glede vi kan ønske Chima velkommen tilbake. En fantastisk gutt som arbeider utrolig hardt for å gjøre laget bedre. I forrige periode vant han tre seriegull og to cupmesterskap, så han vet hva som skal til for å vinne. Nå kommer han hjem med mye nyttig erfaring fra sitt opphold ute, og jeg vet han kommer til å gi alt for Molde FK, sier trener Ole Gunnar Solskjær.

Serie- og cupmester

Chima kom til Molde fra Lyn sommeren 2010, og var MFK-spiller ut 2014-sesongen. Årene i Norge har gjort at han ikke regnes som norskutviklet og dermed vil ikke nigerianeren ta opp en plass i Moldes utlendingskvote som er på ni spillere i eliteserien.

26-åringen var med på å vinne serien med Molde i 2011, 2012 og 2014, samt cupgullene i 2013 og 2014. Det gjør han til en av de mestvinnende spillerne i klubben. Cupfinaleseieren over Odd i 2014 ble hans siste kamp for MFK, og et par måneder senere ble han solgt til kinesiske Shanghai Shenxin.

Etter to år i Kina, ble nigerianeren i januar i fjor klar for den polske storklubben Legia Warszawa. Der har det imidlertid blitt svært lite spilletid for Chukwu på laget som topper den polske eliteserien denne sesongen.

Brann skal også ha vært interessert i nigerianerens tjenester.

– Super gutt

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær har tidligere snakket varmt om sin tidligere elev. I september 2016 var Chima på besøk på Aker stadion og snakket med blant andre Solskjær. Også den gangen var Molde positive til å få spissen tilbake i MFK-drakt.

– Chima er en spiller og person som vi liker godt. Men han er Legia Warszawa-spiller. Vi har ikke råd til å konkurrere med lønn eller overgangssummer der, sa Solskjær da ryktene om en mulig Chima-retur begynte å tikke inn for et par uker siden.

– Men han har ikke spilt mye, nei. Alt jeg kan si er at han var veldig god her da han var Molde-spiller. Han er en super gutt. Det er alltid slik at dersom det kommer rykter, så er det mange av disse som ønsker seg tilbake hit. Det er et veldig godt tegn. Når Chima fikk muligheten til å prøve seg i utlandet, så fikk han gå. Da er det lettere å spørre her først om de vil hjem. Men det har ikke han gjort ennå, sa Solskjær.

PS: Molde spiller treningskamp mot Kristiansund på Aker stadion klokka 14 onsdag. Kampen vises direkte på Rbnett for abonnenter.