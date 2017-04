Her blir Emanuel (22) dyttet til døden. Men alt var basert på en misforståelse.

En argentinsk fotballtilhenger døde mandag av skadene han pådro seg etter at en gruppe tilskuere dyttet han ned fra en tribune i den argentinske byen Cordoba.

Gjerningsmennene trodde feilaktig at 22-åringen Emanuel Balbo var en rivaliserende tilhenger.

Men det hele var basert på en misforståelse. Balbo heiet på Belgrano - akkurat som gjerningsmennene.

Hendelsen fant sted i lørdagens lokaloppgjør mellom Belgrano og Talleres i den argentinske toppdivisjonen.

Balbo falt fem meter ned fra en tribune, viser videobilder.

Rop ble skjebnesvangert

Kort tid i forveien skal unggutten ha vært i munnhoggeri med en mann han beskyldte for å være ansvarlig for brorens død i en trafikkulykke i 2012. Det forteller Balbos far til en TV-stasjon.

Andre tilskuere forteller at mannen reagerte med å rope at Belgrano-supporter Balbo egentlig var fan av Talleres. Det fikk menneskemengden til å gå løs på Balbo. 22-åringen skal ha forsøkt å komme seg vekk, men endte med å bli dyttet over kanten av tribunen.

Ifølge nettstedet infobae.com ropte en av gjerningsmennene «Vi må kaste han, vi må kaste han!».

I fallet pådro han seg alvorlige hodeskader. Livet sto ikke til å redde.

Ifølge lokalt politi er fire personer pågrepet i forbindelse med episoden.

