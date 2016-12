Henrik Hoff ferdig som klubbdirektør i AaFK

Direktøren bekrefter dette selv overfor smp.no.

– Det er ikke noe dramatikk rundt dette, jeg har tatt valget selv, sier Hoff til smp.no.

Tok avgjørelsen selv

Hoff har vært direktør i 23 år, og har vært med på mange opp- og nedturer i klubbens historie.

– Det er helt og holdent min egen avgjørelse som jeg har kommet frem til etter å ha vært i tenkeboksen en tid. For meg ligger det ingen dramatikk i dette, utdyper Hoff i en pressemelding.

Siste året har tæret på

Han legger ikke skjul på at det siste års utfordringer har tæret på, og han tror at AaFK-konsernet kan være tjent med en ny daglig leder og et nytt ansikt utad for at klubben kan ta nye steg både sportslig og administrativt.

– De siste årene har de økonomiske utfordringene akselerert. Vi kan gjerne skylde på at næringslivet på Sunnmøre er inne i en vanskelig periode, men vi må nok også spørre oss selv om vi har vært flinke nok i en krevende omstillingsprosess. At jeg nå slutter er fra min side et ønske om og et bidrag til at klubben ledes riktig inn i fremtiden, sier Hoff.

Klubbdirektøren har vært med på elleve år på rad i Tippeligaen, tatt to NM-titler og tre år med spill i Europacupen.

– Det er jeg stolt av, sier han.

Hylles av styret

Styrelederne Reidar Mjelde og Ivar Nesset ble informert om Hoff sin avgjørelse tirsdag.

– Vi så ikke den komme. Men vi er vel egentlig ikke så overrasket over at Henrik etter så mange år i en så profilert stilling og med det presset han har opplevd, nå mener nok er nok. Derfor er dette en avgjørelse vi har forståelse for og som vi har tatt til etterretning.

Mjelde og Nesset hyller jobben Hoff har gjort, og mener den avtroppende direktøren har mye av æren for AaFKs mange oppturer.

Styret går nå i gang med jobben for å finne ny daglig leder.

Hoff blir disponibel for AaFK til midten av januar. Han har også sagt seg villig til å ta oppgaver for klubben eller selskapet i en overgangsperiode.

