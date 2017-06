Hellands gylne sju minutter sørget for Rosenborg-fest

ROSENBORG - SOGNDAL 3–0

I en time så det ut til å bli de forspilte sjansers kveld og 0-0 mot Sogndal på hjemmebane. Det ville gitt Sogndals andre poeng på Lerkendal på 17 kamper og mer negativ omtale etter bare én trøndersk seier på sju kamper.

Glem det, tenkte Pål André Helland. Da han gikk av banen elleve minutter senere hadde han regissert tre scoringer og lagt grunnlaget for 3-0-seier.

Da kunne Helland gå tidlig hjem fra jobb. Sjefen syns åpenbart det var helt greit. Ingebrigtsen har ventet på hemnværingens superform denne sesongen. Før kampen hadde hans lag i tillegg 74 resultatløse hjørnespark. Også den statistikken ordnet Helland en slutt på.

Hvor er kuleramma?

Først la han inn da Matthias Vilhjalmsson bredsidet inn 1-0 etter 60 minutter, etter at Milan Jevtovic hadde hoppet over. Serberen fikk selv avslutte da han med hodet la på til 2-0 fem minutter senere, etter at Helland hadde lagt inn i kjølvannet av trøndernes 83. hjørnespark for sesongen.

I det 67. minutt skulle corneren gå "rett i mål" fra Helland, via samme Jevtovic, som pirket inn sitt andre mål fra en meters hold. På sju minutter hadde frykten for nytt poengtap glidd over til leting etter kuleramma.

Den har nok mange tilskuere på Lerkendal sett frem til å hente tilbake.

Fant ikke Bendtner

Det kom en sterk lukt av scoringer og målfest fra Lerkendal da Kåre Ingebrigtsen slapp Rosenborg-laget klokken kvart på fem søndag ettermiddag. Med plass til både Nicklas Bendtner og formspiller Matthias Vilhjalmsson i startoppstillingen, var beskjeden klar fra RBK-sjefen:

Her skulle det angripes.

Likevel tok det litt tid før man så effekten fra laget som før kampen bare hadde vunnet én av sine seks siste seriekamper. Riktig nok var det tendenser allerede etter seks minutter, da Milan Jevtovic sprang fra Sogndal-forsvaret og fant Jørgen Skjelvik inne i boksen. Han forsøkte å finne hodet til Bendtner uten å lykkes.

Etter 18 minutter var det derimot et annet hode som holdt på å få rundt 17.000 trøndere til å reise seg fra stolene sine. Trønderne har vært svake på dødballer og ikke scoret på faste situasjoner så langt i sesongen, men på sesongens 76.corner holdt Vilhjalmsson på å stange laget i ledelsen etter innsvinger fra Vegar Eggen Hedenstad.

Sløsing av Vilhjalmsson

Sju minutter senere hadde Pål André Helland en enda større mulighet etter en svak Sogndal-klarering. Dessverre for hjemmelaget traff ikke Helland så altfor godt og Mathias Dyngeland reddet ballen på streken.

Helland var toneangivende da Rosenborg for andre gang i kampen viste at de ville gjøre noe med den begredelige uttellingen på hjørnespark. Hemnværingen slo en kort variant til Jensen og gikk på skudd etter å ha fått ballen tilbake ved hjørnet av 16-meteren. Kula hadde god retning og på returen fra Dyngeland sto Vilhjalmsson og Tore Reginiussen i kø, uten at noen klarte å pirke ballen over målstreken.

Rosenborg gikk rett i strupen på Sogndal etter pause og fikk hjørnespark etter sekunder av andre omgang. Likevel rant det ikke akkurat på med muligheter fra start. 54 minutter ut i kampen vendte Hedenstad av mannen sin i feltet etter en kontring av Jevtovic, men avslutningen til elverumsingen gikk håpløst langt utenfor.

Helland-show

Så - etter en times spill - skulle det endelig løsne for trønderne. Helland satte på turboen og slo inn fra sin høyreside. Jevtovic hoppet over ballen og inne foran mål avsluttet Vilhjalmsson på førstetouch. På sin fjerde store mulighet skulle det endelig løsne for islendingen, som bredsidet inn 1-0 bak Dyngeland.

Like etter kunne hjemmelaget doblet da Helland var på farten igjen. Etter noen fine kombinasjoner med Midtsjø og Hedenstad var høyrekantens harde innlegg nær ved å bli styrt inn igjen.

2-0 var uansett like rundt hjørnet og igjen var Helland toneangivende. Denne gangen var det Jevtovic som fikk prikke inn scoring, via både serberens eget hode og tverrligger. Dette skjedde i bølge to etter hjørnespark nummer 83 denne sesongen.

Gledelig for de Lanlay

Nå hadde Rosenborg knekt dødballkoden, for bare minuttet senere var samme Jevtovic fremme foran mål da Helland slo corner nummer 84 i mål via beinet til serberen. På sju minutter hadde tre Helland-målgivende punktert kampen.

Resten av kampen ble nærmest på autopilot for trønderne, der kveldens fjerde magiske RBK-øyeblikk kom åtte minutter før slutt. Et ni måneder langt skadeopphold er endelig over for Yann-Erik de Lanlay, som entret matta til trampeklapp fra 17.000 tilskuere.