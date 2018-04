«Heimebane» skaper debatt i Norge. Nå åpner engelsk klubb for kvinnelig trener.

fotball

Svært mange har sett NRK-serien «Heimebane», der en kvinnelig fotballtrener for første gang blir ansatt som hovedtrener for et lag i herrenes eliteserie.

I norsk fotball er det per nå daglige ledere både i Rosenborg og Brann. Norge har kvinnelig statsminister, men en kvinnelig trener på herrenes toppnivå virker å være et stykke unna.

Konsernsjefen i den engelske fotballklubben Mansfield Town sier at hun er klar til å ansette en kvinnelig trener, så lenge kvaliteten er god nok.

Konsernsjefen i Mansfield, som spiller på nivå fire (League Two), er selv kvinne. Klubben har blant divisjonens høyeste budsjetter, og satser hardt på opprykk.

– Ville jeg ha vært modig nok til å ansette en kvinnelig hovedtrener for mitt lag? Det ville jeg. Jeg må gjøre det. Det handler om solidaritet med kvinnene, sier Carolyn ­Radford til avisen Daily Mirror.

– Basert på ferdigheter

35-åringen tror imidlertid at det vil ta litt tid før vi får se den første kvinnelige manageren i engelsk fotball.

– Det er lite sannsynlig at vi får en kvinnelig manager i løpet av de neste ti årene, men vi får se hva fremtiden bringer. En slik ansettelse må være fullstendig basert på ferdigheter pluss erfaring. Men alle må starte et sted, sier hun.

Mansfield-sjefen peker på at det er flere kvinner som jobber i hennes trenerteam, som med analyse og fysioterapi. Det synes hun vitner om fremgang.

– For ti år siden tror jeg ikke at det var vanlig med kvinner som arbeidet i en fotballklubb på herresiden. Som kvinnelig leder ville jeg nok ha pushet på overfor direktørene for å gå for en kvinnelig trener, sier hun til Daily Record.

– Jobber i min boble

Ektemannen John har eid Mansfield Town siden 2011, og Carolyn Radford har vært klubbens konsernsjef. Hun forteller at hun er usikker på om holdningen til kvinner i fotballen har endret seg noe særlig disse årene.

– Jeg opplever ikke at det har vært de store forandringene. Jeg jobber i min boble, og det passer meg fint. Jeg har ingen som helst problemer med spillerne, sier hun.

Radford har store ambisjoner for Mansfield Town. Stadionet skal rustes ytterligere opp, og det er planer om et Hilton-hotell på stadion. Og ikke minst er drømmen å få Mansfield opp to divisjoner til Championship, som er det nest høyeste nivået i engelsk fotball.

Det er ikke så rent lite glamour rundt Mansfields kvinnelige konsernsjef og hennes mann. Daily Record skriver at paret og deres tre sønner pleier å dra til Mansfields kamper med helikopter.