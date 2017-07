Hegerbergs advarsel før EM-starten: – Folk tror vi har tatt et stort steg, men det har vi ikke gjort

UTRECHT: Lørdag ettermiddag gjorde det norske landslaget de siste forberedelsene før åpningskampen mot vertsnasjonen Nederland. Forventningene i det norske publikum er store, spesielt til 1995-duoen Caroline Graham Hansen og Ada Stolsmo Hegerberg, som for første gang er de virkelige bærebjelkene i et mesterskap.

Svenske Martin Sjögren har ledet laget siden nyttår og har skapt begeistring i den norske troppen etter mye uro i fjor, men Hegerberg advarer mot å tro at laget er der det skal være.

– Vi har vært sammen i seks måneder med ny trener og jobbet jevnt og trutt, men det er mange måneder, ja kanskje år, igjen før vi tar det virkelige steget. Folk tror vi har tatt et stort steg nå, men det mener jeg ikke at vi har , sier Lyon-stjernen til Aftenposten.

Hun mener laget leverte både og i den siste gjennomkjøringen mot Frankrike tirsdag. Det positive var at laget jobbet hardt og klarte å mane frem en scoring, men på den andre siden ble det for få sjanser, for upresist og for få muligheter høyt oppe i banen.

– Nå er det egentlig bare å ha troen på oss selv og gå inn i mesterskapet med en offensiv holdning.

Hun mener det nå blir viktig å finne den rette balansen mellom å fortsette å bygge videre på det man har jobbet med under Sjögren, samtidig som man må gjøre det enklere for å ha en best mulighet til å vinne.

– Vi må ha troen på det vi har jobbet med til nå, ellers har det null å si. Men samtidig vet vi at det blir knalltøft i mesterskapet, det kommer til å bli hardt fysisk og tøff konkurranse. Man kan ikke bare spille seg til medalje, det kreves mye ved siden av og. Den balansen er nødt til å være der.

Sjögren: Vi har tatt steg

Kaptein Maren Mjelde var inne på det samme under gårsdagens pressekonferanse.

– Selvsagt må vi ha en miks. Vi vil være tro mot systemet vårt, men når det er mesterskapskamper må du være virkelig fokusert og kall det gjerne mer kyniske, sier Chelsea-profilen.

Hvor hun skal spille har vært et hett diskutert tema, men på den siste treningen ble hun drillet som midtstopper.

Konfrontert med uttalelsen fra Hegerberg, sier Sjögren at han mener laget har tatt steg under hver eneste samling siden de var sammen på La Mange i januar.

Han la til at han vet godt at nå er det kun resultatet som teller.

– For å få det til må vi selvsagt se på prestasjonen, hovedfokuset er å få den så god som mulig.

– Vil du nå ha en mer kynisk tilnærming enn hva du har hatt i treningskampene?

– Vi har vår måte å spille på, vi har jobbet med stilen og forsøkt å forbedre oss i både forsvar og angrep. Vi skal holde oss til den arbeidsrammen vi har hatt, men nå handler det selvsagt om å få resultater.

Ber Sjögren stokke kortene på nytt

NRK-ekspert Tom Nordlie mener Sjögren bør droppe diamantformasjonen på midtbanen i angrepsspillet i kampene mot de beste lagene.

Spesielt omstillingen venstrekant Kristine Minde må gjennom, fra å være spiss i angrepsspillet til å være kant i en flat firer når laget forsvarer seg, er for krevende mener han.

Nordlie mener også at Caroline Graham Hansen bør flyttes fra den offensive midtbanerollen og ut på høyrekanten. Han vil også se Guro Reiten inne på laget fra start.

– Jeg har stor respekt for det Sjögren har gjort, men jeg blir litt skuffet og overrasket hvis ikke hun spiller. Jeg mener det er soleklart at hun bør.

Nordlie vil helst flytte Minde ned på backen, og sette Elise Thorsnes på benken eller lenger frem i banen.

– Jeg har forståelse for at de har jobbet mye med å utvikle laget i et halvt år, men nå er det mesterskap.

– Er det ikke litt dristig å stokke om så mye på laget like før årets viktigste kamp?

– Det er iallfall bedre å gjøre det nå enn etter at du har tapt en kamp. Jeg har flere ganger trent lag der jeg har hatt en idé om hvordan vi skal spille, men så har jeg på siste treningen funnet ut at det ikke fungerer og lagt om til det mer vante. De er vel mindre vant til å spille diamant enn hva de er vant til å spille «vanlig firer».