Hegerberg ut mot landslagsledelsen: – Jeg har følt meg helt alene

fotball

Først trakk søsteren Ada seg fra landslaget etter EM. De siste månedene føler søster Andrine at hun er skjøvet helt ut i kulden. I nesten et halvt år har 24-åringen blitt vraket fra samtlige landslagstropper.

Den nybakte Paris Saint-Germain-spilleren tror etternavnet hennes kan være grunnen.

– Jeg tror bare det blir for mye for dem å ha med en Hegerberg i troppen. Jeg har egentlig ikke noe annet svar, sier Andrine Stolsmo Hegerberg til VG.

Hun mener at kommunikasjonen fra landslaget har vært elendig.

– Jeg har følt meg helt alene. Det har vært utrolig vanskelig. En ting er å ikke få være med i troppen, men en annen ting er måten landslagsledelsen har behandlet meg på. Det unner jeg ingen, sier hun.

Hegerberg forteller at hun har vært i dialog med fagforbundet NISO, fordi hun ikke kommer noen vei med landslaget.

Norges landslagssjef Martin Sjögren svarer slik på kritikken:

– Vi har diskutert noen forhold med Andrine i etterkant av EM – uten at jeg ønsker å gå inn på detaljer. Det er forhold mellom NFF og spiller. Det jeg kan si, er at det er sportslige vurderinger som ligger til grunn for mine uttak, sier Sjögren til VG.