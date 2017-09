Hegerberg-saken: I skyttergravskrig med sin største stjerne

fotball

Når Norge møter Nord-Irland til den første VM-kvalifiseringskampen på Fredrikstad stadion fredag kveld, er det ikke bare den første kampen etter EM-ydmykelsen i sommer.

Det er også den første kampen uten angriperen Norges Fotballforbunds leder for merkevare, Jan Ove Nystuen før EM kalte «den største profilen norsk kvinnefotball har hatt».

To uker er gått siden Ada Hegerberg tok Fotball-Norge på sengen og takket nei til videre spill i rød drakt. Samtidig havnet Norges Fotballforbund i skyttergravskrig med sin største stjerne.

Hegerberg, som egentlig ikke ville uttale seg, svarte med krasse intervjuer da toppfotballsjef Nils Johan Semb og landslagstrener Martin Sjögren først kommenterte hennes nei på en måte hun ikke likte.

Dagen etter endte president Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedts lenge planlagte pressebriefing med stort sett å handle om Hegerberg.

Duoen Sjögren og Semb måtte innkalle til ny pressekonferanse for å svare på Hegerbergs anklager om hersketeknikker og dårlig lederstil.

Ikke nok respekt

Utad har ikke NFF-ledelsen vist tegn til å forstå Hegerbergs avgjørelse.

Flere som har kritisert henne, har pekt på at 22-åringen selv hadde et veldig svakt mesterskap i sommer.

Europamesterskapet og oppkjøringen til det må naturligvis tas med i betraktningen av Hegerbergs nei.

Men i pressemeldingen for to uker siden skrev hun at det er «viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar».

Hun peker både på andre i NFF og lenger bakover i tid.

Da Lyon-profilen mottok Aftenpostens gullmedalje i fjor, sa hun at det er et stykke igjen før kvinnefotballen har den anerkjennelsen den fortjener i Norge, også i fotballforbundet.

– Det handler om respekt, og jeg mener kvinnefotballen ikke har den respekten den fortjener i Norge.

Tre nedturer på rad

Selv om Hegerberg beskrev årets EM-fadese som «karrièrens største nedtur», var det egentlig den tredje smellen på like mange år.

I fjor fikk ikke trener Roger Finjord fornyet ettårskontrakten som følge av mistillit fra spillergruppen.

Da hadde laget tidligere på året endt helt sist i OL-kvalifiseringen og måtte se Rio-OL på TV.

Spillerne skal allerede høsten 2015 ha gitt klare tilbakemeldinger på at de ikke ønsket Finjord som hovedtrener.

Han var Even Pelleruds assistent da Norge på skuffende vis røk ut av åttendedelsfinalen i Canada-VM samme år.

Så når Hegerberg selv snakker om en sorgreaksjon etter EM, inneholdt den trolig også en frustrerende følelse av at landslaget fortsetter å gjøre de samme feilene om igjen.

Flere advarsler

Derfor er det verdt å minne om at Hegerberg to dager før EM advarte dem som trodde at laget hadde tatt store steg det siste halvåret.

Det mente hun ikke var tilfelle. Hun slo alarm og etterlyste grep etter den svake generalprøven mot Frankrike.

Da slet laget med de samme problemene som førte til 11.-plass av 12 lag i Algarve Cup i mars. Etter et klart tap for Japan meldte Hegerberg til TV 2 at spillerne måtte være «harde med seg selv».

Da Sveits ble slått i en treningskamp like før påske, kalte hun balltap og problemer med å holde på ballen for «en gjenganger».

Underveis i EM etterlyste hun vinnervilje, og mente laget «måtte se seg selv i speilet».

Etter siste kamp ville hun ikke svare på om hun trodde på Sjögrens prosjekt videre.

En krevende person?

Hegerberg mener takhøyden ikke er stor nok for å adressere slike forhold innad i laget.

De lagvenninnene som uttalte seg for to uker siden, sa at de ikke kjente seg igjen i hennes virkelighetsbeskrivelse. Men mange av temaene i Hegerbergs landslagskritikk viste seg å gå igjen i spillernes EM-evaluering som ble lagt frem denne uken.

Nå skal tilbakemeldingene bli tøffere og mer direkte både fra trenerne og spillerne.

Spørsmålet er likevel blitt reist: Har Hegerberg vært for tøff og for lite ydmyk i møte med lagvenninnene?

«Hun krever mye av de folkene rundt seg. Vi trenger slike for å komme videre, men det er klart det også kan være krevende for spillergruppen. Absolutt», sa den gamle landslagskjempen, Ingvild Stensland på NRK Ukeslutt.

Hun mener det alltid har vært en kultur på landslaget hvor det er noen som har turt å si ifra mye og ofte, og noen som ikke gjør det.

«Alle ønsker jo å si at det er stor takhøyde, men det er ikke alltid det fungerer i praksis», sa hun.

Resultatene ikke viktigst?

Lise Klaveness fortalte for to år siden til NRK om hvordan det var å bli lagvenninnene med den da 16 år gamle Hegerberg i Stabæk.

«Allerede fra de første treningene kunne Ada ta ordet i garderoben, eller hvis vi hadde samling på banen, og gi uttrykk for misnøye over lagets innsats og at vi måtte skjerpe innsatsen».

I kommentaren «Resultatene er tydeligvis ikke viktigst» gir NRK-eksperten Hegerberg støtte i sin kritikk av kulturen som har vært på landslaget.

Hennes påstand er at det «generelt er vanskelige kår for kvinner i NFF som kommuniserer tydelig, både i tale og ved kroppsspråk, hvilke ambisjoner de har».

Den store testen

Fredag og tirsdag (Norge-Slovakia) får vi de første svarene på hvordan landslaget klarer seg uten sin største profil, og om laget og trenerne har begynt å stille tydeligere krav til hverandre.

Den virkelig store VM-kvalifiseringstesten kommer uansett mot den suverene europamesteren Nederland i oktober.

Enn så lenge har Ada Hegerberg tatt en pause. Denne uken har hun prydet reklameskjermene under Champions League-kampene sammen med blant andre Lionel Messi og Cristiano Ronaldo for en UEFA-kampanje.

Om hun kommer tilbake på landslaget, gjenstår å se. Men nå har det iallfall vært stille fra skyttergravene i et par uker.

