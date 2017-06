Hegerberg går til finalen som «verdens beste»: – Den plassen jeg skal ha

CARDIFF/LYON: – Den siste uken har jeg våknet med en følelse – ikke som om det var julaften – mer sånn «killer mode».

Du kan høre i stemmen til Ada Stolsmo Hegerberg at hun er klar.

Klar for sin andre strake Champions League-finale, den største klubbkampen det er mulig å spille.

Klar for nok en gang å vise hvorfor hun det siste året nærmest har fått kastet priser etter seg. Senest tirsdag, da BBC utropte henne til årets kvinnelige fotballspiller i verden .

Klar for den samme følelsen som da hun sendte Lyon i ledelse i fjorårets finale og skled på knærne som om hun var Ole Gunnar Solskjær i Manchester United-drakt i 1999.

– Man mister jo hodet helt i slike øyeblikk, egentlig. Det er et veldig adrenalinkick i feiringen, så kommer du på: «oi, det er jo kamp». Fotball handler om å gjenskape de magiske øyeblikkene. Det er det man jobber så hardt for – å få oppleve det igjen. Det er så utrolig stort å spille en slik finale. Det blir rått, altså!

Ada Stolsmo Hegerberg Født: 10.7.1995 Høyde: 176 cm Klubber: Kolbotn, Stabæk, Turbine Potsdam, Olympique Lyonnais Landskamper/-mål: 60/37 Meritter: Cupmester og seriesølv med Stabæk i 2012. Serie- og cupsølv med Turbine Potsdam i 2013. Serie- og cupmester med Lyon i 2015 og 2016. Champions League-mester i 2016. EM-sølv med Norge i 2013.

To store kamper i Cardiff

Denne gangen er det erkerival Paris Saint-Germain som må slås for at sist sesongs trippeltriumf skal kopieres.

Straks du går av toget på Cardiff Central blir det klart at waliserne arrangerer to store fotballkamper denne uken. Reklamene for lørdagens herrefinale mellom Juventus og Real Madrid dominerer, men jo nærmere du kommer Cardiff City Stadium, jo oftere blir du minnet på den helfranske kvinnefinalen.

Hegerberg kan bare håpe at hun får større suksess torsdag enn hva nordmøringen Solskjær hadde som manager på samme stadion for tre år siden.

Lagets pressekonferanse ble halvannen time forsinket fordi arrangørens buss var forsinket til hotellet, og når de først kom i gang ble de stående fast i trafikken.

Det fikk trener Gérard Prêcheur til å rase.

– Dette ville aldri skjedd i herrefotballen. De ville gjort alt for at det ikke skulle skje, freste han.

Hegerberg tok det med betydelig større ro.

– Det har jeg ikke tenkt så mye på, jeg var bare glad for å komme i gang med treningen, sier hun.

BBC-kåringen har hun imidlertid tenkt en del på.

– Det er utrolig stort, det er ikke ofte jeg bruker det ordet. Det er ren motivasjon til å bli bedre. Det viser at jeg tar den plassen som jeg skal ta, og at jeg tar de stegene jeg skal ta.

Tar grep for å bygge merkevaren

21-åringen fra Sunndalsøra er blitt vant til å vinne. Med det har også oppmerksomheten blitt en helt annen, spesielt etter at hun sammen med Cristiano Ronaldo ble kåret til årets spiller i Europa av UEFA.

– Det har tatt av. Det har vært utrolig mye bra interesse, som er med og bygger opp varemerket, både for Lyon og meg selv. Det tar jeg veldig seriøst, for det handler om å holde høy kvalitet på sporten, både på herre- og damesiden, sier Hegerberg.

«Hvorfor skal ikke vi jenter bli tatt like mye på alvor som guttene?» spurte hun i et intervju da hun f ikk Aftenpostens gullmedalje før jul i fjor .

Selv mener toppscoreren alvor. Derfor har hun og storesøster Andrine (spiller for Birmingham Ladies) inngått et samarbeid med Globus Media om videoer og annet innhold til sosiale medier. Selskapet står blant annet bak TV-produksjoner om kvinnelandslaget i langrenn, Petter Northug, Rosenborg og norske fotballproffer.

Foreløpig er det blitt snutter fra årets cupfinaler både i Frankrike og England.

– Vi vil vise en litt annen side av oss selv. Jeg tror det er et stort marked for det. Folk vil se hva som kreves for å ha suksess. Så er et veldig gøy for oss også.

Med økt oppmerksomhet mener Hegerberg det er viktig å ha folk rundt seg som kjenner henne, slik at de kan være tydelige på hva de vil være med på.

– Men familien vår har nesten vært for opptatt av å ha fokus på det sportslige og at det skal komme først. Det er selvsagt viktig, men det går an å finne en balanse.

Ville revansjere fjorårets straffebom

Det er ingen tvil om at det er Lyon som er den store favoritten i finalen, men i både kvartfinalen og semifinalen tapte de hjemmeoppgjørene mot Wolfsburg og Manchester City. I den franske cupfinalen måtte det straffesparkkonkurranse til for å skille Lyon og PSG.

Da Hegerberg kunne avgjøre med sin straffe, dunket hun ballen knallhardt og høyt midt i målet. Spissen innrømmer at hun hadde fjorårets bom i straffesparkkonkurransen i Champions League-finalen i bakhodet. Den gangen ble hun reddet av sine lagvenninner, etter å ha skutt en svak straffe selv.

– Jeg kjente at det var utrolig viktig for meg. Jeg ville gjøre opp for bommen fra i fjor. Nå var det ingen tvil om hvor jeg ville ha ballen. Jeg gjorde meg opp noen tanker i fjor, for jeg var utrolig sliten da jeg skulle skyte. Jeg hadde så lite kraft i beina.

– Merker du et annet press nå enn hva du gjorde for litt over ett år siden?

– Det tror jeg kommer naturlig med det å være Europas beste spiller. Jeg legger nok press på meg selv, det er ikke noe vits i å ta inn noe utenfra.

– Hvis du vinner en trippeltriumf for andre år på rad, må du da sette deg noen andre typer mål for å ha noe nytt å strekke deg etter?

– Når du vinner, opplever du så mange magiske øyeblikk. Så handler det om å finne motivasjon til å gjøre det på nytt. Det er ikke vanskelig å finne når du vinner titler. Det handler om omstilling, om å utfordre seg selv og hele tiden bli litt bedre. Jeg vil bli bedre med landslaget og vinne noe der, og bli den beste spilleren som jeg kan bli. Jeg har mange år på å ta nye steg.