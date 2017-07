Andrine Hegerberg etter vrakingen: – Overraskende at jeg er så lett å sette ut

UTRECHT: EM-åpningen ble en stor skuffelse for det norske laget. Ekstra stor ble den for troppens eldste Hegerberg.

Birmingham-proffen har vært et mer eller mindre fast inventar i Martin Sjögrens førsteellever siden svensken tok over laget ved nyttår, men da det gjaldt som mest var hun plutselig vraket og plassert på benken.

Der ble hun sittende i 90 minutter.

– Jeg har startet nesten alle kampene frem til nå, og i dag ble jeg ikke engang byttet inn. Jeg vet ikke helt hva han tenker, men det må du nesten ta med han, sa hun etter kampen.

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått?

– Vi hadde en kort prat i dag morges, hvor jeg ba om en kort prat etter at jeg fikk vite at jeg ikke startet, sier Hegerberg, uten å ville gå nærmere inn på hva som ble sagt.

Storklubber på besøk

Hun skjønte i løpet av de siste treningene at det kunne gå mot en plass på benken. Hun mener det er litt overraskende.

– Jeg ble overrasket over at jeg var så lett å sette ut, spesielt med tanke på den interessen som er fra klubber nå, sier hun.

Lyon og Manchester City skal ha henne på blokken, men eventuelle speidere fra europeiske toppklubber som ville finsikte Hegerberg, måtte dra tomhendte hjem.

Inn på midtbanen kom 18-åringen Frida Maanum og Maria Thorisdottir. Førstnevnte spilte sin andre landskamp, mens sistnevnte ikke har spilt på midtbanen på nesten to år.

– Føler du at dere famler i blinde når dere stokker om så mye?

– Det må du nesten også ta med han (Sjögren), for jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det, sier Hegerberg, som sier hun skal jobbe knallhardt for å vise at hun fortjener en plass i de neste kampene.

På spørsmål om hvorfor han valgte å vrake Hegerberg til åpningskampen, svarer Sjögren:

– Fordi jeg trodde det var to andre som ville gjøre det bedre fra start, men turneringen er lang, så vi får se, sier svensken.

Han sier trenerteamet har holdt på med å lete etter rett konstellasjon på midtbanen, og at han synes de som kom inn gjorde en bra kamp. Han innrømmer at det var en sjanse å ta å sette inn to helt ferske sentralt på midtbanen.

Tett på hverandre

Ada Hegerberg startet kampen på topp for Norge. Hun sier hun er sikker på at søsteren kommer til å ta den nye utfordringen på strak arm.

– Så får vi se hva han finner på i de neste kampene, sier hun om de kommende laguttakene til Sjögren.

– Dere bor på rom sammen og har et veldig tett forhold. Hvordan er det å oppleve at hun blir satt ut til en kamp hun har gledet seg i lang tid?

– Det er det som på en måte er utfordringen med å være søstre, det er plusser og minuser med det tette båndet. Vi er der for hverandre, hun er profesjonell nok til å slå tilbake.