Hegerberg ble helt i Frankrike: Avgjorde dramatisk cupfinale

Ada Hegerberg satte inn det avgjørende straffesparket da Lyon fullførte sin dobbelttriumf med 7-6 på straffer over Paris Saint-Germain etter 1-1 i cupfinalen.

Det var bare den første cupfinalen Lyon spiller mot PSG i sommer. Om noen uker møtes lagene igjen i mesterligafinalen.

Lyon har allerede sikret seriegullet og slo nylig erkerivalen fra Paris 3-0 i serien, men det ble vanskeligere i cupfinalen i Vannes. Brasilianske Cristiane ga PSG ledelsen allerede i det 7. minutt med en vakker avslutning.

Saki Kumagai utlignet på straffespark i det 34. minutt, men flere mål ble det ikke i selve kampen.

Hegerberg hadde den største sjansen i det 55. minutt, men PSG-keeper Katarzyna Kiedrzynek svarte med en kjemperedning.

Drama

Til slutt måtte avgjørelsen falle på straffespark, og det ble et drama der avgjørelsen falt først med det 16. skuddet.

Begge lag scoret med sine fire første straffespark, men så fikk Lyon matchball da Irene Paredes skjøt utenfor. Kumagai la ballen til rette som sitt lags femte skytter, men hun traff stolpen.

Dermed måtte lagene fortsette. Veronique Boquete scoret for PSG, Dzsenifer Marozsan for Lyon, Aminata Diallo for PSG, Camille Abily for Lyon, men så reddet Méline Gérard skuddet fra Ouleymata Sarr.

Dermed hadde Ada Hegerberg matchball, og hun startet Lyon-festen med sitt vinnermål.

Gratulasjon

Blant de første som sendte sine gratulasjoner på Lyons Twitter-konto var Alexandre Lacazette, stjernespiss på Lyons herrelag.

Da Lyon vant mesterligaen i fjor, scoret Hegerberg i selve kampen, men misset i straffesparkkonkurransen. Kanskje var det derfor hun bare var nummer åtte på listen over Lyons skyttere fredag.

Lyons fire første skyttere var Amel Majri, Eugenie Le Sommer, Wendie Renard og Griedge Mbock.

