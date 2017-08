Hegerberg avslører langvarig misnøye med landslaget: – Jeg har ikke passet inn, rett og slett

LYON: Det har gått et snaut døgn siden Ada Stolsmo Hegerberg offentliggjorde at hun gir seg på landslaget, når Aftenposten møter henne på et hotell like i nærheten av der hun bor i den franske storbyen Lyon.

Reaksjonene har vært mange etter at 22-åringen valgte å gi seg på landslaget etter det mislykkede europamesterskapet, som endte med null mål og null poeng for Norge.

Hegerberg innrømmer at avgjørelsen om å gi seg har vært knalltøff. Nedturen etter EM kaller hun en sorgreaksjon.

Misnøyen med landslagstilværelsen er imidlertid ikke ny.

– Det er en følelse som har vært der noen år, men det toppet seg selvfølgelig i kjølvannet av EM. Til slutt var det denne utveien som var best for min egen del. Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid.

– Du har ikke sett noen forandring?

– Jeg føler alltid at jeg har vært en dårligere spiller når jeg har dratt hjem fra samling, og slik skal det ikke være.

Etter at Ada Stolsmo Hegerberg offentliggjorde sitt landslagsnei, sa Maren Mjelde og Caroline Graham Hansen at de ikke kjenner seg igjen i kritikken hennes av landslaget.

– Det må stå for det de står for. Det er uenighet, vi er uenige. Slik er det, så må du ikke glemme at vi er ulike og. Sånn er det, sier Hegerberg.

Anklager om dårlig oppførsel

NRK hevdet tirsdag at flere spillere reagerte på Hegerbergs oppførsel under EM. Hun hevder selv at ingen har konfrontert henne med dette underveis.

– Jeg regner med at hvis folk har hatt et problem med meg eller min holdning, så kommer de og tar det direkte med meg, ansikt til ansikt. Det er det ingen som har gjort, og da regner jeg med at det er det som er realiteten.

– Føler du selv at du ikke får spilt på dine styrker på laget?

– Det er for dårlig kommunikasjon. Det er for lav takhøyde. Det snakkes hele tiden om takhøyde, takhøyde, men det er vanskelig å ha en stemme. Det er vanskelig å ønske noe, for det er ikke kulturen til det. Det er derfor jeg tar dette valget nå, selv om det er tøft, men det er eneste utvei for meg.

– Hvordan er det på spillermøtene. Er det mange som tar ordet og slår i bordet når det går dårlig?

– Det er det som har manglet, etter min mening. Det snakkes hele tiden om at det skal være takhøyde, men det er ikke slik i praksis. Da blir det vanskelig for enkeltpersoner å ta tak i ting. Det føler jeg at jeg har gjort, men jeg har ikke passet inn, rett og slett. Det er derfor jeg har kommet til det valget jeg har gjort, for den kulturen er ikke der.

– Er det ikke rom for deg og din personlighet?

– Det handler alltid om at det er en ramme. Så har du ulike karakterer, så må de passe innenfor rammen, men de skal likevel være seg selv. Det har ikke vært en kultur hvor man kan være tydelig med det man mener.

– Du er en veldig sterk vinnerskalle. Forlanger du for mye om du ber andre bli lik deg der?

– Jeg har aldri forventet det, men jeg forventer at det er et miljø der man kan uttrykke seg på den måten, være seg selv, yte og få frem de kvalitetene man har både som menneske og spiller slik at man kan lykkes. Det har ikke jeg klart. Da er det bedre at jeg trer til side.

Selvkritisk til EM-innsatsen

Underveis og like etter EM mente flere at Hegerberg i sin kritikk skjøv laget foran seg og ikke tok nok selvkritikk.

– Min tankemåte er at jeg stiller utrolige krav til meg selv, og det gjør jeg før jeg stiller dem til omgivelsene. Jeg vet at jeg ikke kom opp på det nivået jeg har inne i det hele tatt under EM. Det vet jeg at ikke laget gjorde heller.

– Du er enig i at din egen innsats ikke var på det nivået den kan være?

– Det sier seg selv. Null skudd, null avslutninger. Hvis ikke du klarer å komme til avslutning i kamp er det noe som ikke funker. Der må vi ta et kollektivt ansvar og, det er da vi skal stå sammen som et lag.

Flere har spekulert i om avgjørelsen til Hegerberg og skyldes at hun er misfornøyd med at søsteren Andrine ble vraket til den første og tredje kampen i EM.

Det avviser hun på det sterkeste.

– Det er helt uavhenig av den belsutningen jeg tar nå. Folk får komme med teorier og meninger, men det er tatt helt ute av kontekst.

Etter den siste kampen i mesterskapet ville Hegerberg på direkteintervjuet med TV 2 ikke svare på om hun hadde troen på «prosjekt Sjögren».

Tirsdag kalte svensken det for «et usselt svar».

– Det får stå på hans regning, men hvor var han som leder da noen måtte stå foran pressen og forsvare den prestasjonen vi hadde gjort i EM? Jeg vet ikke hvor han var en gang. Hvilke lederegenskaper er det?

– Har du angret på at du sa det?

– Jeg sto rett etter kampslutt med null poeng og null mål, da prøvde jeg å stå og si at det var et kollektivt ansvar og at det var veldig tungt. Jeg vet ikke om folk mente jeg skulle si at «dette har jeg veldig troen på».

– At jeg sa «ingen kommentar», handlet ikke om at jeg ville ha Martin Sjögren sparket, jeg sa det så jeg ikke skulle dra det videre. Det ble for dumt for meg å si at dette går kjempebra, sier Hegerberg.

Kommunikasjonsdirektør Svein Graff, uttaler seg på vegne av Sjögren og Norges Fotballforbund når han blir konfrontert med disse påstandene. Han er ikke enig i at landslagssjefen gjemte seg under EM.

– Han sto opp og frontet tøffe øyeblikk under og etter kampene i EM, og tok sammen med spillere et tydelig lederansvar, sier han.

Reagerer på NFF-svarene

I pressemeldingen Hegerberg sendte ut tirsdag, sto det at hun ikke ville kommentere saken ytterligere i mediene. Etter å ha sett landslagssjef Martin Sjögren og toppfotballsjef Nils Johan Sembs uttalelser, endret hun mening.

– NFF snakker om at de er så skuffet og de føler at Ada svikter oss. Det mener jeg er en hersketeknikk de bruker, for de har ikke tatt tiden til å se på seg selv og hva som kan forbedres, sier Hegerberg.

– Vi hadde en bra dialog og kommunikasjon underveis på hvordan vi skulle slippe nyheten, sier hun.

Graff er ikke enig i kritikken.

– Vi var og er skuffet over at Ada Hegerberg ikke vil spille for Norge. Det er ikke hersketeknikk, men en naturlig reaksjon når en så god og profilert spiller plutselig gir seg, sier han.

NRK hevdet å vite at Semb på et tidspunkt hadde hatt en samtale med Hegerberg om hennes holdningsproblemer.

– Det svarte han «ingen kommentar» til. Det vet både jeg og han godt at vi ikke har hatt, det er bare å avvise fra hans side. Hva slags lederskap er det, spør Hegerberg.

Innrømmer regelbrudd

Tirsdag sa Sjögren at de hadde hatt problemer med at noen ikke fulgte lagets retningslinjer under EM. Hegerberg innrømmer at hun brøt reglene ved ett tilfelle.

– Jeg gikk rett i garderoben etter Belgia-kampen, jeg jogget ikke ned med laget. Det tok han opp internt, uten å si navnet mitt. Det var den eneste regelen jeg brøt, men om det skapte så stor oppstandelse at jeg gjorde det, får stå for deres regning. Jeg var knallskuffet og gikk rett i garderoben uten å jogge ned.

Hegerberg skrev i pressemeldingen at hun er kritisk til planleggingsarbeidet før EM.

– Det handlet mest om at vi ikke hadde en målsetning. Hvordan kunne vi gå inn i et EM uten det? Det startet i Algave cup med dårlige resultater, uten at det ble tatt nok tak i. Da er det fort at du drar det med deg inn i mesterskapet. Vi klarte ikke å justere det der.

– Så er du også kritisk til gjennomføringen?

– Det handler i stor grad om kommunikasjon. Forberedelse, hva skjer om vi kommer under. Har vi en plan B eller C? Så handler det om trening underveis i EM. Vi fikk ikke lov til å trene nok. Jeg måtte legge inn styrkeøkter på hotellrommet for å holde det i gang.

Hegerberg mener heller ikke oppfølgingen av fiaskoen var god nok

– Spesielt etter en slik situasjon må det tas tak i kjapt, slik at du vet hvordan du skal gå videre. Det er fortsatt ikke kommet noen konklusjon på evalueringen.

Graff i NFF sier de tar kritikken på alvor, selv om de oppfatter den som generell og vanskelig å forholde oss til.

– Vi gjør en grundig evaluering av EM der alle spillerne deltar. De ble involvert i dette arbeidet tre dager etter tapet for Danmark, mens EM fortsatt pågikk. På bakgrunn av evalueringen gjør vi nødvendige endringer på områder der vi mener det er nødvendig.

Ironisk nok kan VM om to år gå i Hegerbergs hjemland, Frankrike. Hun sier det var en av de vanskelige avveiningene før hun takket nei. Hegerberg håper Norge kvalifiserer seg uten henne og gjør det veldig bra.

– Er døren lukket for alltid?

– Det er veldig uvisst nå. Skjer det en forandring i de punktene jeg har lagt frem, så er det veldig positivt, men jeg var utrolig skuffet over ordene de brukte i etterkant.