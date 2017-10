Ødegaard-show da Norge knuste Tyskland – med Lagerbäck på tribunen

fotball

Norge–Tyskland: 3–1

DRAMMEN: Martin Ødegaard gjorde akkurat som han har gjort i Drammen så mange ganger før. Ødegaard slo tunneler. Regisserte mål. Scoret.

Og det med den norske landslagssjefen på tribunen. Da kom også spørsmålet om Ødegaard burde vært på A-landslaget.

– Jeg syns dette var en god laginnsats, svarte Lagerbäck da Aftenposten spurte om Ødegaard burde vært med A-landslaget.

– Var det noen som banket på døren til ditt landslag?

– Det er det helt sikkert, men det får vi se på senere, sa Lagerbäck til pressen.

Funnet tonen

Ødegaard har hatt en strålende start på årets sesong. Han har spilt seg til fast plass på Heerenveen og for alvor fått et gjennombrudd i en stor internasjonal liga. Det har også lagkamerat Morten Thorsby.

Det var tydelig at de to hadde tatt med seg selvtilliten fra Nederland til Norge.

Til tider slet de tyske spillerne så mye med å stoppe Ødegaard, at de ikke hadde annet å gjøre enn å felle han på ulovlig vis. Selvtilliten var så stor at Ødegaard, som tidligere er blitt «beskyldt» for å skyte for lite, til og med avsluttet fra 35 meter.

For selv om det tyske laget var best, var det de to Heerenveen-spillerne som herjet. To mål av Thorsby, et mål og en målgivende av Ødegaard, de to Nederland-proffene har virkelig funnet tonen.

Tyskland åpnet best

Norge var tydelig fokusert på det defensive spillet fra start. I sin 5–3–2 lå de med samtlige spillere fra 35 meter og inn. På treningen dagen før kamp trente de på de defensive relasjonen, særlig de gangene motstanderne spilte bredt i banen. Det var akkurat det kampbildet man hadde de første minuttene.

Likevel kom Tyskland til en stor mulighet etter få minutter. Marcel Harter dro seg inn i banen og fikk avslutte fra 10 meter. En god redning av Sondre Rossbach hindret en håpløs start på kampen.

Men Tyskland fortsatte så definitivt å styre kampen. Tre gigantiske sjanser til fikk de, hvor kun marginer skilte Norge fra å ligge under, før de til slutt fikk kampens første mål.

Det så riktignok mistenkelig ut som offside, men ingen av reprisene viste det, og dommerne lot spille gå. Felix Platte mottok ballen på syv meter og tar den ned. Deretter legger han den igjen til nevnte Teuchert, som fra drøyt 10 meter setter ballen i lengste. Få kan mene at det var spesielt ufortjent.

Norge kom til en stor sjanse minuttet senere, hvor Birk Risa fikk avslutte fra rundt ti meter, men nordmannen klarte ikke å sette ballen forbi den tyske keeperen.

Minutter før hvilen fikk Drammenspublikummet se litt av det de kom for. Martin Ødegaard mottok ballen på 20 meter, slo tunnel på en motspiller, dro seg bort fra to nye tyskere, og avsluttet. Ballen traff dessverre en tysk forsvarer, men var definitivt et av omgangens høydepunkt (til da) for hjemmesupporterne.

For rett før pause vant Henrik Bjørdal ballen langt inne på Tysklands halvdel. Noen raske pasninger og meget gode pasninger senere, fra Bjørdal, via Ødegaard og til Fossum, endte samme Bjørdal med ballen ute på kanten. Et godt innlegg foran keeper, og vipps, 1–1. Morten Thorsby skled inn og fikk akkurat tuppet ballen i mål fra få meter. En meget underholdende omgang, med alt å spille for etter hvilen.

Andre omgang

Og etter de 15 minuttene i garderoben var det tidvis klasseforskjell i favør Norge.

Omgangen startet med at Norge vinner et frispark ute på kanten, tar det raskt, og slår inn til Morten Thorsby. Heerenveen-spilleren rekker å ta ned ballen før han skyter. Ballen blir blokkert, men returen ender hos den andre Heerenveen-spilleren: Martin Ødegaard. En god avslutning blir blokkert til hjørnespark.

Men Martin Ødegaard var ikke ferdig med å være farlig frempå. Ti minutter ut i omgangen dro han seg mesterlig løs inne i feltet. To mann ble sendt i pølseboden før Ødegaard mesterlig satte ballen i lengste hjørne.

Deretter var det Norge som kjørte kampen. Raske kombinasjoner, skudd i stangen og solid forsvarsspill gjorde at Tyskland virkelig slet med å finne ut av hva de skulle gjøre.

Det gjorde de også da Ødegaard slo en bakromspasning fra egen halvdel til nettopp Thorsby. Norges nummer 8 tok ned ballen, og satte den ned i hjørnet.

Dermed sikret Norge seg tre uhyre viktige poeng. Dette var definitivt vinn eller forsvinn. Nå har Norge fortsatt en liten mulighet for å komme seg til neste EM.