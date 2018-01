Haugen nærmer seg Molde-overgang

fotball

Et nytt og forbedret tilbud på rundt to millioner kroner gjør at Viking nå er i sluttforhandlinger om et salg av Kristoffer Haugen (23).

– Vi har fått inn et bud, men det er ingen enighet mellom klubbene ennå, sier Bjarne Berntsen, Vikings hovedtrener og ansvarlig for spillerlogistikken.

Etter det Aftenbladet kjenner til, er det Molde og Ole Gunnar Solskjær som har lagt inn et forbedret tilbud og dermed gjør ytterligere et forsøk på å sikre seg venstrebacken. Budet skal være på i overkant av to millioner kroner.

Vevatne overtar backen

Fredag signerte Viking venstrebacken Viljar Helland Vevatne som kommer på gratis overgang fra Sandnes Ulf. Den signeringen tyder også på at Viking ser for seg at kommende sesong blir uten Kristoffer Haugen i troppen.

Da Klepp-karen i oktober 2015 forlenget sin avtale ut 2018-sesongen, ble det også gitt lovnader til spilleren om at han skulle få forlate klubben dersom det dukket opp et interessant tilbud både klubb og spiller ville akseptere.

Aftenbladet forstår det slik at Moldes siste bud er i den størrelsesorden Viking kan akseptere.

Selv har Kristoffer Haugen presisert at spill i 1. divisjon ikke er forenlig med hans ambisjoner. Den snart 24 år gamle spilleren har ønsket seg til utlandet, men det har ikke vært lett å finne en utenlandsk klubb som vil betale 2-3 millioner kroner for en back som har hatt en middels sesong på et lag som rykker ned.

Haugen har også sagt at han vil vurdere andre norske klubber etter nedrykket.

Ryerson blir værende?

Like forestående er ikke et salg av Julian Ryerson. Tyske Union Berlin i 2. Bundesliga har lagt inn et bud, men etter det Aftenbladet kjenner til er ikke budet større enn rundt 700.000 kroner. Bjarne Berntsen bekrefter at Viking har sendt et motkrav, men ikke hørt noe etter det.

Med slike små summer må Viking selvsagt, slik Bjarne Berntsen også poengterer, vurdere om de ser større verdi i å beholde spilleren og la ham fullføre kontrakten og bidra i jakten på opprykk kommende sesong, noe som fort blir realiteten i dette tilfellet.

Venter svar fra to spillere

Når det gjelder spillere inn til Viking, har både midtstopper Rasmus Martinsen og midtbanespiller Christian Landu-Landu fått konkrete tilbud om kontrakt. Viking avventer svar fra begge.

I tillegg skal ytterligere spillere inn, men et konkret antall og hvilke posisjoner vil ikke Bjarne Berntsen være for kategorisk rundt.

– Vi er ikke ferdige med stallen, men skal ha is i magen når det gjelder å hente spillere utenfra. Vi må være sikre på at de spillerne forsterker elleveren. Da er det bedre å bruke tid enn å forhaste oss. Dessuten avventer vi hva som skjer med Haugen og Julian Ryerson, forklarer Berntsen vel vitende om han kan hente spillere omtrent fram til seriestart.

Berntsen legger til at de også vil teste og sjekke lokale spillere som kan være aktuelle for troppen.