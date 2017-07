Harmeet Singh klar for svensk toppklubb

Harmeet Singh har funnet seg en ny klubb. 26-åringen skal spille for Kalmar FF i Allsvenskan. Det melder Barometern .

Singh, som sist var i aksjon for polske Wisla Plock, har spilt i Molde i to perioder. Først i 2014 og 2015, deretter vendte han tilbake etter et mislykket opphold i danske Midtjylland.

Midtbanespilleren startet karrieren i Vålerenga og gikk til nederlandske Feyenoord i 2012. Han har sju landskamper for Norge.

Singh har skrevet under en toårskontrakt med Kalmar, skriver den svenske avisen.

– Jeg er en positiv spiller som elsker å ha ballen og jobbe hardt. Resten får dere se, sa Singh under sin presentasjon i den svenske klubben.

Han er sett på som erstatter for den brasilianske midtbanespilleren Ismael som skal være nær en overgang til Akhmat Grozny i russisk fotball.