Hareides superstjerne sendte Danmark til VM

– Kong Christian Eriksen av Danmark!

I begeistringens rus kronet Max-kommentator Asbjørn Myhre danskenes superstjerne til landets nye konge. For med sine tre scoringer i det særdeles viktige playoff-oppgjøret mot Irland, sørget Christian Eriksen for en dansk seier som smakte langt bedre enn dropsen - den forhenværende «Kongen av Danmark».

Etter 0–0 i København måtte Danmark minst spille uavgjort i returoppgjøret i Irland, dersom de skulle ta seg til neste års VM i Russland. Men i den irske hovedstaden skulle Åge Hareides lag gjøre langt mer enn det.

Shane Duffy sørget riktignok for at danskene havnet under tidlig, men derfra og inn handlet alt om de danske drengene. Anført av Eriksen i storslag snudde de kampen og vant hele 5–1.

Danmark er dermed klare for VM i 2018.

– Dette er vilt! Det er en drøm som går i oppfyllelse. Å få være en del av det er helt fantastisk, sa danske Pione Sisto i et intervju vist på Max etter kampen.

Hans lagkamerat Yussuf Poulsen var også i ekstase.

– De fikk et heldig mål, men vi hadde troen på det. Vi spilte en fantastisk kamp og scoret noen gode mål. Det var jo dette vi hadde håpet på og hadde drømt om, og nå står vi her med en VM-billett, sa han.

Irsk drømmestart

Lyden fra sekkepipene som akkompagnerte irenes nasjonalsang hadde knapt rukket forsvinne fra øregangene. Kampen var nemlig bare seks minutter gammel da det feststemte, irske publikummet fikk den starten de hadde drømt om.

Frispark fra egen banehalvdel er som regel ufarlige, men i god tro flyttet irene opp sine lengste menn i håp om å ta en tidlig ledelse. Robbie Brady banket ballen inn i feltet, der traff den danske Nicolai Jørgensen, som ikke klarte å få klarert ballen.

I desperasjon forlot keeper Kasper Schmeichel streken og forsøkte å bokse den bort, men i feltet var det en ire som raget høyest. Midtstopper Shane Duffy strakk seg så lang han var og stanget ballen i nettet. Irland ledet 1–0.

Danske sjanser

Etter scoringen tok Danmark over initiativet i kampen. Irene falt langt ned på egen banehalvdel, og hadde mer enn nok med å forsvare seg. Det første skremmeskuddet kom fra William Kvist, men forsøket ble parert av keeper Darren Randolph.

Det andre kom fra Pione Siste to minutter senere. Danskenes superstjerne, Christian Eriksen, ble taklet stygt på kanten av sekstenmeteren, men dommeren vinket spillet videre. Grunnen? Danmark hadde en kjempefordel av ballen.

Mens Eriksen lå i gresset med smerter, spilte Jørgensen ballen til Sisto. Celta Vigo-spilleren avsluttet på volley, men igjen sto Randolph i veien.

Utlikning etter dødball

Irland var farlige på kontringer, men da verken Daryl Murphy eller James McClean klarte å plassere sine skudd mellom stengene, lå alt til rette for et dansk comeback.

Og det kom i det 29. minuttet. Eriksen slo en kort corner til Sisto, som med to kvikke dragninger gjorde narr av Harry Arter og dro seg inn i feltet. Derfra slo han ballen mot bakerste stolpe, hvor lagkameraten Andreas Christensen sto og ventet.

Chelsea-spillerens avslutning så ut til å bli stoppet av Cyrus Christie ved stolpen, men den irske backen klarte ikke å stokke beina. Ballen traff både ham og aluminiumet før den trilte i mål.

Danmark fikk målet de trengte. Dersom det skulle ende 1–1 ville de gå til VM på flere scorede bortemål.

Eriksen-perle

Men det skulle det ikke, Åge Hareides lag hadde nemlig mer å by på. Etter utlikningen ble Irland tvunget fremover, og danskenes kjappe angripere fikk store rom å kontre i. I det 32. minuttet ble rommet utnyttet på mesterlig vis.

Yussuf Poulsen stormet fremover, spilte ballen til Jørgensen, som rullet den videre til Christian Eriksen. Tottenham-spillern la ballen til rettet, løftet blikket og sendte ballen i en perfekt bue forbi en sjanseløs Randolph. Skuddet traff tverrliggeren før det gikk i nettet.

En perlescoring av Eriksen.

Nå måtte Irland score to for å nå VM-sluttspillet i Russland neste sommer.

Eriksens lekegrind

Med det som utgangspunkt gjorde irenes landslagssjef, Martin O’Neil, to bytter i pausen. Effekten av dem ble imidlertid fraværende.

For dette var Eriksens kveld. Mens Irland presset på for en scoring, fikk danskenes midtbaneelegant fikk stor boltreplass i motsatt ende av banen. Og i det 63. minuttet skulle det smelle fra venstrefoten hans igjen.

Sisto dyttet ballen til sin langt mer profilerte lagkamerat, som fra rundt 18 meter bøyde ballen i motsatt hjørne.

– Man kan kanskje ikke si at Christian Eriksen har sendt Danmark til VM på egenhånd, men det er ikke så langt unna, utbrøt Max-kommentator Asbjørn Myhre fra boksen.

Og det skulle komme mer fra playmakeren. Drøye kvarteret før slutt ble horribel klarering fra Stephen Ward ble snappet opp av Eriksen, som ikke viste noen nåde og hamret inn sin tredje scoring for kvelden.

Mot slutten satte Hareide inn Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner, som to minutter før full tid satte sitt stempel på kampen. Kraftspissen ble lagt i bakken i feltet, dommeren pekte på straffemerket og straffen skulle Bendtner selvsagt ta selv.

Fra elleve meter gjorde eliteserieprofilen ingen feil. En dansk festkveld ble kronet med en straffescoring.

Det endte hele 5–1.