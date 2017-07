Boasson Hagen før dagens etappe: - I dag satser jeg på etappeseier

VERVIERS: – I dag går vi 100 prosent for Edvald Boasson Hagen, sier teamsjefen i Dimension Data, Douglas Ryder, før dagens etappe.

Det er ingen tvil om hvem alle som i morges gikk ut av lagbussen til det sørafrikanske laget skal støtte. Ryder satser på etappeseier for Boasson Hagen.

– Dersom han også skulle få den gule trøyen er det en bonus.

Taktikken til laget er klar. De kommer til å styre feltet så godt de klarer for å kontrollere dagens etappe.

– Vi vet at det er en av mulighetene vi har, og vi er et lag som ikke vil gamble på at noen andre gjør jobben for oss. Vi kommer til å sette folk foran for å kjøre, selv om det vil koste oss mye krefter, sier Douglas Ryder, teamsjef i Dimension Data.

Drømmer om gult

Han ser for seg at det er Dimension Data og Bora, med verdensmester Peter Sagan som en mulig vinner, som vil kjøre hardest på dagens etappe.

Boasson Hagen tror selv at dagens etappe passer han bra.

– Jeg tror det blir en bra dag som passer meg bra. Det er en hard avslutning, men det er mange som har lyst på en seier i dag, sier han til TV 2.

Boasson Hagen håper at flere lag vil hjelpe til på veien mot den siste tøffe bakken. Inn i den håper han å sitte langt framme.

– Jeg må sitte langt foran, og så helt på slutten må jeg kjøre på, så får jeg satse på at det går. Å bytte trøye blir vanskelig, det er større sjanse for etappeseier. Det er det som er målet i dag, sier Boasson Hagen til TV 2 før etappen starter.

Edvald Boasson Hagen hadde før etapperittet startet i helgen peket seg ut den tredje sjansen som sin første mulighet. Da var han avhengig av en sterk tempo på 1. etappe, og med niendeplass leverte han som planlagt.

Siden gårsdagens etappe ikke gjorde noe med stillingen i sammendraget, ligger Hagen fortsatt 16 sekunder bak ledende Geraint Thomas. Boasson Hagen er avhengig av å tjene sekunder på Thomas og flere andre, i tillegg til eventuelle bonussekunder ved en seier.

Trentin det største hinderet

Dagens etappe favoriserer Hagen foran flere av rytterne som ligger foran på sammenlagtlisten, med unntak for Geraint Thomas og Matteo Trentin. Men Sky kommer neppe til å kjempe med nebb og klør for at Thomas skal beholde trøyen. Da er det Trentin, som ligger 11 sekunder foran Hagen som er det største hinderet.

Dermed kan det bli opp til Team Dimension Data å sette Edvald Boasson Hagen i posisjon til å ta en ny etappeseier i Tour de France – samt kjempe om den gule ledertrøyen.

Blant favorittene til dagens etappe er Greg van Avermaet, Phillipe Gilbert, Peter Sagan og Edvald Boasson Hagen. Den siste kilometeren inn til mål er 1,6 kilometer lang, og har en gjennomsnittlig stigning på 5,8 prosent.

Vegard Stake Laengen har fått grønt lys av sitt lag til å gå i brudd dersom en større gruppe slipper løs.

Mandagens etappe fra Verviers til Longwy er 212,5 kilometer lang.