Håpet svinner for Viking etter nytt tap

fotball

– Det er kjedelig å tape fotballkamper, spesielt når man er hovedansvarlig for at det skjer. Jeg tar dette på min kappe. Jeg burde ha scoret på to av sjansene mine, sa Vikings Tommy Høiland til Eurosport.

– Vi var det beste laget, men vi tok ikke vare på sjansene. Slik har det vært mange ganger denne sesongen. Det er derfor vi ligger der vi ligger, sa Viking-trener Ian Burchnall.

Bassel Jradi ble matchvinner for Strømsgodset. Resultatet gjør at Viking blir liggende dønn sist (16.-plass) i Eliteserien. I tillegg vant Tromsø sin kamp mot Lillestrøm, noe som gjør at avstanden opp til TIL på 15.-plass er hele ti poeng. Aalesund på kvalifiseringsplass har ett poeng mer enn "gutan" når seks runder gjenstår.

Bugge-redninger

Strømsgodset fikk en stor mulighet etter ti minutters spill i Stavanger. Eirik Ulland Andersen mottok ballen på bakerste stolpe, men avslutningen hans ble parert av Viking-keeper Amund Wichne. Returen ble slått til corner av burvokteren.

Også Viking hadde muligheten til å score i åpningen, faktisk flere ganger. Tommy Høiland prøvde seg med et skudd fra distanse etter et kvarters spill, men Espen Bugge Pettersen i Strømsgodset-buret vartet opp med et tigersprang og slo ballen til corner.

Fem minutter etter ble tidligere Strømsgodset-spiss Høiland spilt alene mot keeper, men igjen gikk Bugge Pettersen seirende ut av duellen, naturlig nok til hjemmefansens store skuffelse.

Viking virket oppildnet av den gode starten, men laget fikk en skikkelig nesestyver etter 32 minutters spill. Godset-back Lars Vilsvik slo ballen opp fra dypet, og inne i Viking-boksen dukket formspilleren Bassel Jradi opp og stanget ballen inn i nettmaskene.

Blytungt

Viking hadde store muligheter til å utligne etter hvilen, men Strømsgodset holdt Stavanger-laget unna. Tommy Høiland burde ha satt ballen i nettet etter 54 minutters spill. Mathias Bringaker satte ballen i stolpen, men på returen fikk Høiland sjansen på åpent mål. Jærbuen sendte imidlertid ballen utenfor.

Helt på tampen slo Julian Ryerson flott inn til Claes Kronberg på bakre stolpe. Danskens redning ble på flott vis slått unna av Godset-keeper Bugge Pettersen.

Viking presset desperat på for utligning, men uten å lykkes. Dermed ebbet kampen ut i et surt ettmålstap for vertene, som nå må håpe på tre poeng borte mot Kristiansund i neste kamp. Ian Burchnall og hans mannskap må uansett erkjenne at det går mot spill i 1. divisjon neste sesong. Strømsgodset er oppe på 35 poeng.

– Det var en skikkelig sliteseier for oss i dag. Deilig med tre poeng, sa Strømsgodsets Bassel Jradi etter å ha blitt matchvinner.

