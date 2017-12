Håndballtalent fikk Molde-spillernes pris

fotball

MHK-talentet er årets vinner av den såkalte Paulsen-prisen, MFK-spillernes årlige talentpris som ble innført av Kristoffer Paulsen Vatshaug for fire år siden. Prisen skal gå til en ung og lokal utøver som er på nasjonalt nivå i sin idrett, og som står for MOT sine kjerneverdier.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg fikk prisen, men det var snilt av dem. Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke pengene på, men det blir i hvert fall noe som har med håndball å gjøre. Kanskje jeg skal kjøpe et ballnett med mine egne håndballer, sier Valle Dahl.

Eliteserieprofil og landslagsspiller

Hun og resten av eliteserielaget til Molde Håndballklubb er i full trening etter en kort ferie. Sesongen starter igjen allerede 3. januar.

– Det blir spennende å se hva vi kan få til borte mot Byåsen. De har vært i toppen lenge, men nå ligger de rett foran oss på tabellen og er et lag som vi har muligheten til å slå, sier 19-åringen.

Hun har storspilt i en rekke kamper for Molde HK Elite de siste sesongene, og har vært en av lagets mest framtredende brikker i årets eliteserie. Valle Dahl er også en av støttespillerne på juniorlandslaget.

– Vi gir stipendet for å løfte fram en utøver som fortjener det, og for å bidra til videre utvikling. Vi har fulgt med damelaget lenge og mange av spillerne har sett en del av hjemmekampene de siste årene. Ragnhild har imponert oss, sier kaptein Ruben Gabrielsen og botsjef Vegard Forren.

25.000 til Hjelpegruppen Romsdal

Den såkalte botkassa til MFK-laget samler inn penger når interne regler blir brutt, for eksempel hvis spillerne kommer for sent på trening, pådrar seg unødvendige kort eller unnlater å ta med kake på sin egen bursdag. En del av potten brukes til en felles avslutningstur etter sesongen. Resten går til ulike lokale formål.

I år får Hjelpegruppen Romsdal 25.000 kroner. Denne organisasjonen er et lavterskeltilbud som hjelper de som trenger det med alt fra NAV-søknader til klær, ski eller møbler.

- Jeg har vært litt bekymret om hvordan vi skal få til å dekke alt det vi trenger, og som styreleder så ligger det på mine skuldre. Da Vegard ringte meg, kom det noen tårer for å si det slik. Det var en god del lettelse og mye glede for det er så mange som trenger hjelp, sier styreleder Nadja Helle til moldefk.no. Hun startet hjelpegruppen da hun selv sto på bar bakke for fire år siden.

PS: Tidligere vinnere av Paulsen-prisen: 2016: Tonje Kvendseth (Molde Turnforening). 2015: Alexander Johnson (hopp/kombinert, Molde og Omegn IF). 2014: Rikke Gjeitnes Dahle (langrenn, orientering, skiskyting). 2013: Axel Dossou-Gouin (Molde Fekteklubb).